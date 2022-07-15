Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Теперь американцы и европейцы знают, что Украина - это демократия в Европе. Самостоятельное и демократическое государство. Это очень позитивное изменение по отношению к Украине. Поддержка Украины очень важна для всего мира. Поскольку Украина важна для развития всего мирового сообщества", - объяснила Хомяк. .

Дора рассказала, что Украину поддерживают и популяризируют очень много людей по всему миру.

"Люди по всему миру восхищаются Украиной и украинцами. Я за всю жизнь и собственную карьеру никогда не видела такого количества людей, которые поддерживают и популяризируют одну страну. Мужество украинского народа в противостоянии агрессии Российской Федерации полностью изменило отношение к ним. Однако не менее важной должна быть эмоциональная связь с украинцами, которые защищают свою страну и находятся здесь.Европейцам нужно понять, что украинцы отстаивают их ценности.Ценности демократии.Украинцы защищают мир, в котором можно говорить, что думаешь и жить без страха.И это нужно объяснять не не только европейцам, но и американцам. Чем больше такой аудитории услышит об Украине, тем лучше", - добавила она.



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