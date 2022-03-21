"Весь мир видит военные преступления Путина": премьер Чехии Фиала назвал санкции и четкий подход в отношении РФ единственным способом остановить агрессию

Об этом он написал в своем твиттере.



"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди", - говорит Фиала.



По его мнению, Чехия и весь мир должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям.



"Это единственный способ остановить Путина", – утверждает премьер.

Напомним, что Чехия разрешила украинским беженцам работать без спецразрешения.