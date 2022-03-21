"Весь мир видит военные преступления Путина": премьер Чехии Фиала назвал санкции и четкий подход в отношении РФ единственным способом остановить агрессию
Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал санкции и четкий подход в РФ единственным способом остановить агрессию
Об этом он написал в своем твиттере.
"Российская армия опустошила украинский Мариуполь. Весь мир видит, что Владимир Путин совершает военные преступления и что из-за его войны погибают невинные люди", - говорит Фиала.
По его мнению, Чехия и весь мир должны продолжать добиваться четкого и единого подхода к России и другим санкциям.
"Это единственный способ остановить Путина", – утверждает премьер.
- Напомним, что Чехия разрешила украинским беженцам работать без спецразрешения.
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