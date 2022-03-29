Весь мир увидел, что наше будущее решает только народ Украины и ВСУ, - Чийгоз

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Очень многие граждане Украины неоднозначно восприняли заявления нашей делегации на переговорах в Турции. Так же реагируют и наши люди в оккупированном Крыму. Я хочу подчеркнуть, что сегодня народ Украины и ВСУ показывают всему миру, что имеют отличную позицию от украинской власти. У нас другие намерения и цели. Эту войну я встретил в пути во Львов, и глядя, как потоком едут грузовики в Киев, я увидел, что мы можем объединяться для того, чтобы уничтожить оккупантов”, - рассказал Чийгоз



Чийгоз подчеркнул, что устанавливать сроки на переговорах по деоккупации территорий для властей небезопасно. По его словам, на оккупированных территориях многие украинцы ждут освобождения и не следует забывать об этом.



Не нужно на переговорах устанавливать какие-то временные рамки для деоккупации Крыма и Донбасса. Надо думать, что ты оставишь будущим поколениям. И не следует забывать о тысячах крымских татар, против которых Россия систематически совершает репрессии. Они не понимают, на какие компромиссы идет украинская власть, жертвуя ими и ждут, когда Крым станет снова украинским”, - добавил Чийгоз

Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что прекращения огня недостаточно для отмены санкций против России.