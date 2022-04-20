Весь мир и главные игроки - США и Китай - начали насмехаться над "бункерным дедом" Путиным, - Цымбалюк

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

“Мне кажется, что весь мир и такие главные игроки, как Соединенные Штаты, Китай немного начали смеяться над “бункерным дедом”. Google Maps начали выдавать, в самом лучшем качестве, все российские военные объекты. Я пошутил, что это называется игра "Привлечь волонтера" для того, чтобы найти бункер Путина – один, другой, если у кого есть время – можете к этому привлекаться. Это действительно интересно смотреть, как на российских аэродромах базируются либо самолеты, либо их макеты. Иногда это удается зафиксировать, потому что самолеты сбивают украинцы, а на их место "накачивают" макеты. Мне кажется, все эти сообщения о глубине бункера, о том, что современные бомбы могут поражать на 2000 метров в середину – это намек на то, что: – "Дедушка, ты конечно повелитель мира, как ты думаешь, но ядерную бомбу лучше не трогай!”, - заметил Цымбалюк.

Журналист также добавил, что российские СМИ лгут в каждом слове. Эта война базируется исключительно на странных выводах одного человека.

“Они лгут в каждом слове. Потому что как бы мы не относились к Президенту Зеленскому, но он пришел с идеей мира. Фактически, если мы говорим о положении дел до 24 февраля, то что происходило на Донбассе – это называется конфликт низкой интенсивности. Да, люди на фронте, люди с оружием, но количество жертв было в прошлом году наименьшее, вообще, за все годы войны. И возникает вопрос: - "Вам просто крови хочется, пожалуй, дело в этом?" Опять же, как они делают в своих глупых головах монтаж – трагедия на Донбассе. А кто эту трагедию совершил? Тот же Путин и сделал. А сейчас уничтожают города на Донбассе. Это просто фантастика, как можно не делать причинно-следственные связи. Хотя они их делают, им это просто нравится. Чтобы не было трагедии, они уничтожают города в Донбассе. Физически уничтожают вместе с людьми, с детьми, с женщинами и это в основном русскоязычное население. То есть они лгут в каждом слове. Потому что эта война базируется исключительно на странных выводах одного человека”, - подытожил Цымбалюк.

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