Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Фотографии моего сына с Азовстали очень трогательны. Это просто невероятно. Их подвиг и их самопожертвование. Сейчас я понимаю, что мой сын совершил большой подвиг и клич, несущийся по всему миру. Поскольку, когда мы слышим о войне, бомбардировках - это одно, а когда мы видим, то чувствуем совсем другие эмоции. Фото наших раненых бойцы, их изуродованные тела. Трудно это переживать, однако, когда смотришь в их глаза, то видишь людей наполненных жизнью", - рассказала Ирина.

Ирина также добавила, что фотографии ее сына Дмитрия Козацкого оставят память о подвиге наших военных с Азовстали на тысячелетия.

"Эти фото оставят память о подвиге наших военных. Благодаря фотографиям моего сына весь мир увидит в каких условиях наши военные сдерживали российских оккупантов. Сейчас очень многие связываются со мной, чтобы получить разрешение выставлять фотографии Дмитрия на выставках. Дмитрий сам об этом меня просил.Он просил сделать все, чтобы весь мир мог увидеть эти фотографии. Его фото уже получили польскую премию и Дмитрия лично ждут в Польше, чтобы вручить ему эту награду. И сейчас я и вся Украина должны делать все, чтобы о наших героях с Азовстали не забывали", – добавила Ирина.

В Ривне презентуют выставку фотографий защитника города-героя Мариуполя, студента Острожской Академии и пресс-секретаря полка "Азов" Дмитрия Козацкого (позывной Орест)

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