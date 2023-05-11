Весь коллектив уволен: букмекерская компания Parimatch окончательно прекращает деятельность в Украине
Букмекерская компания Parimatch, ранее попавшая под санкции СНБО, объявила об окончательном прекращении деятельности в Украине с 12 мая
Об этом заявила СЕО компании Наталья Гилевич.
"12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я тоже покидаю должность. Дальнейшую работу продлят адвокаты и юридические компании", - написала она.
"Желаю всем коллегам найти новые проекты, где будет полезен ваш опыт", – добавила Гилевич.
Ранее в компании говорили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Parimatch прекратил деятельность на территории РФ, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессоры.
- 12 марта букмекерская компания Parimatch объявила о приостановлении деятельности в Украине в связи с санкциями СНБО.
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