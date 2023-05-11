Об этом заявила СЕО компании Наталья Гилевич.

"12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я тоже покидаю должность. Дальнейшую работу продлят адвокаты и юридические компании", - написала она.

"Желаю всем коллегам найти новые проекты, где будет полезен ваш опыт", – добавила Гилевич.

Ранее в компании говорили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Parimatch прекратил деятельность на территории РФ, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессоры.