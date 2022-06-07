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Главная война с Россией Весь Черноморский флот России скрывается от украинских "нептунов", – главный редактор BlackSeaNews Клименко
Эксклюзив

Весь Черноморский флот России скрывается от украинских "нептунов", – главный редактор BlackSeaNews Клименко

7 июня, 2022 вторник
16:18
война с Россией

Главный редактор Black Sea News Андрей Клименко рассказал, что после потопления крейсера "Москва" россияне снизили свою активность в Черном море

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"После того как российский крейсер "Москва" пошел по известному адресу, россияне поняли, что мы можем стрелять как минимум на 150 км от берега. На самом деле тактические характеристики Р-360 "Нептун" больше, от 280 до 300 км. После потопления крейсера "Москва", если наблюдать за другими кораблями Черноморского флота РФ, то они прячутся от "нептунов". Они выходят из Севастополя и жмутся к берегу в районе Евпатории. Россияне не рискуют приближаться к побережью Украины", – рассказал Клименко.

Клименко добавил, что российские войска пытаются доставить на остров Змеиный мобильные зенитно-ракетные установки.

"Россияне пытаются доставить на остров Змеиный мобильные ракетно-зенитные установки для того, чтобы заменить потерю крейсера "Москва". Поскольку крейсер "Москва" имел 64 ракеты к ракетно-пусковым установкам С-300. То есть этот крейсер выполнял роль противовоздушной обороны для Черноморского флота РФ. Сейчас его нет и они пытаются перевезти на остров Змеиный какие-то комплексы ПВО", - добавил Клименко.

  • 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем вспыхнул пожар, в результате корабль затонул.
  • Потопление корабля стало самой большой и утратой российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью , которую уничтожили ВСУ.
  • В России отрицают, что в "Москву" попали украинские ракеты, говорят, что пожар на борту вызвал взрыв боеприпасов, из-за чего корабль и утонул.
  • Соединенные Штаты предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли военным ликвидировать нескольких российских генералов в российско-украинской войне

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