Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"После того как российский крейсер "Москва" пошел по известному адресу, россияне поняли, что мы можем стрелять как минимум на 150 км от берега. На самом деле тактические характеристики Р-360 "Нептун" больше, от 280 до 300 км. После потопления крейсера "Москва", если наблюдать за другими кораблями Черноморского флота РФ, то они прячутся от "нептунов". Они выходят из Севастополя и жмутся к берегу в районе Евпатории. Россияне не рискуют приближаться к побережью Украины", – рассказал Клименко.

Клименко добавил, что российские войска пытаются доставить на остров Змеиный мобильные зенитно-ракетные установки.

"Россияне пытаются доставить на остров Змеиный мобильные ракетно-зенитные установки для того, чтобы заменить потерю крейсера "Москва". Поскольку крейсер "Москва" имел 64 ракеты к ракетно-пусковым установкам С-300. То есть этот крейсер выполнял роль противовоздушной обороны для Черноморского флота РФ. Сейчас его нет и они пытаются перевезти на остров Змеиный какие-то комплексы ПВО", - добавил Клименко.