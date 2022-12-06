"Верю в каждого из вас и в нашу Победу": Залужный поздравил украинских воинов с Днем ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря
Видео Залужный обнародовал в telegram .
"Дорогие солдаты, сержанты и офицеры, работники и ветераны Вооруженных Сил! Я горд служить своему государству бок о бок с вами. Горд быть вашим Главнокомандующим в это тяжелое время. Я верю в каждого из вас и в нашу Победу", - написал Залужный.
"Сердечно поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Желаю быстрого восстановления раненым воинам! Всем, кто в строю, - сил и стойкости, вдохновения и радости, победного мира! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!" - добавил Главнокомандующий ВСУ.
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