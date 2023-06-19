Верю, что сегодняшние действия ВСУ на фронте будут развиты в очень большой успех - командир подразделения разведчиков "Terra" с Бахмутского направления
Николай Волохов, командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "АЗОВ" с Бахмутского направления, отметил, что враг боится подводить технику и проводить ротации уже не только в дневное время, но и ночью
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На Бахмутском направлении дела обстоят довольно неплохо. Конечно продолжаются крайне тяжелые бои, враг продолжает цепляться за каждый сантиметр земли как в самом Бахмуте, так и на флангах, но не очень ему это удается. Есть определенные успехи, не могу сказать конкретно где и сколько, потому что надо учитывать официальные источники. Когда придет время, мы сможем обо всем рассказать. Лично я верю, что то, что сейчас происходит, будет развито в очень большой успех", - сказал командир подразделения разведчиков "Terra".
Николай Волохов рассказал, что враг боится подводить бронетехнику, проводить маневры или ротации в дневное время, потому что это уничтожается украинской артиллерией.
"Противник запуган и в определенном смысле загнан, ему даже окопы трудно рыть, потому что постоянно наносятся удары нашей беспилотной авиацией, применяются дроны-камикадзе. Соответственно, днем происходит определенное затишье. А утром и ночью начинается у врага движение бронетехники, но с этим мы уже сейчас тоже работаем.Теперь россиянам и ночью сложно провести ротацию, потому что мы имеем на вооружении дроны с тепловизионными камерами. Сам характер боев днем – бои пехоты. Отмечу, что характер боев на Бахмуте уже несколько месяцев не меняется. Это больше выглядит как пехотные разборки с поддержкой небольшого количества техники", - заметил Волохов.
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