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Верю, что сегодняшние действия ВСУ на фронте будут развиты в очень большой успех - командир подразделения разведчиков "Terra" с Бахмутского направления

19 июня, 2023 понедельник
15:13
Война с Россией

Николай Волохов, командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "АЗОВ" с Бахмутского направления, отметил, что враг боится подводить технику и проводить ротации уже не только в дневное время, но и ночью

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На Бахмутском направлении дела обстоят довольно неплохо. Конечно продолжаются крайне тяжелые бои, враг продолжает цепляться за каждый сантиметр земли как в самом Бахмуте, так и на флангах, но не очень ему это удается. Есть определенные успехи, не могу сказать конкретно где и сколько, потому что надо учитывать официальные источники. Когда придет время, мы сможем обо всем рассказать. Лично я верю, что то, что сейчас происходит, будет развито в очень большой успех", - сказал командир подразделения разведчиков "Terra".

Николай Волохов рассказал, что враг боится подводить бронетехнику, проводить маневры или ротации в дневное время, потому что это уничтожается украинской артиллерией.

"Противник запуган и в определенном смысле загнан, ему даже окопы трудно рыть, потому что постоянно наносятся удары нашей беспилотной авиацией, применяются дроны-камикадзе. Соответственно, днем происходит определенное затишье. А утром и ночью начинается у врага движение бронетехники, но с этим мы уже сейчас тоже работаем.Теперь россиянам и ночью сложно провести ротацию, потому что мы имеем на вооружении дроны с тепловизионными камерами. Сам характер боев днем – бои пехоты. Отмечу, что характер боев на Бахмуте уже несколько месяцев не меняется. Это больше выглядит как пехотные разборки с поддержкой небольшого количества техники", - заметил Волохов.

  • 15 июня представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что ВСУ имели успехи во время штурма на направлениях Раздоловка - Краснополевка и Берховка - Ягодное, вблизи Бахмута.
  • 16 июня представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ за сутки уничтожили 85 россиян, три орудия и склад с боеприпасами РФ
  • 17 июня в "Медиазоне" писали, что РФ под Бахмутом и Угледаром потеряла больше военных, чем в первые недели войны
  • 19 июня Гештаб ВСУ проинформировал, что на Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия
Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
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