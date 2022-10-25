Верю, что однажды позицию Украины услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 октября, провел встречу с представителями еврейского сообщества
Об этом он заявил во время своего вечернего обращения.
"Провел сегодня встречу с представителями еврейского сообщества – американского, европейского и, конечно, израильского.
Говорили прежде всего о защите наших людей, о необходимости сделать невозможным российский террор и как можно быстрее завершить эту войну гарантированием полной безопасности и свободы для всех украинцев на всей территории Украины", - сказал он.
Также Зеленский подчеркнул, что чем быстрее будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, "в том числе и Ближнему Востоку в своем сообществе с Ираном".
"Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля - мы чувствуем это", - подчеркнул он.
Кроме того, он также добавил, что отдельно была обсуждена защита исторической памяти в Украине.
"Несмотря на войну, мы должны продолжать реализацию наших программ, которые возвращают историческую справедливость. Мы начали реализацию важного проекта памяти жертв нацизма - строительство мемориала в Бабьем Яру. Обязательно завершим", - сказал Зеленский.
- 25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.
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