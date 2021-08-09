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"Верят действиям и им подражают": Княжицкий заявил, что спортсменка Магучих обнялась с российской легкоатлеткой из-за примера антиукраинских действий власти

9 августа, 2021 понедельник
09:34
Общество

Народный депутат Украины Николай Княжицкий прокомментировал инцидент на Олимпиаде, когда украинская легкоатлетка Ярослава Магучих обнималась с российской спортсменкой Марией Ласицкене

Об этом он написал в Facebook.

"Украинская спортсменка не имела права обниматься с российской, пока идет война", - заявил он.

В качестве примеров нардеп привел то, что суданский и алжирский спортсмены отказались выходить на один ринг с израильтянами, азербайджанский боксер не признал поражения от армянского спортсмена и заявил о нечестном судействе.

"Можно по-разному относиться к этим и другим фактам. Как и к тому, что наша легкоатлетка сфотографировалась с российской. Ну, во-первых, флага агрессора то ни было, существует традиция фотографироваться с призерам", - высказался Княжицкий.

По его мнению, никто из руководства не объяснял спортсменам, как действовать в подобных ситуациях.

"А что должны думать спортсмены, когда власть через своих представителей в Нацсовет по телевидению борется с украинским языком, когда за государственный счет финансируются концерты в Украине российских звезд и тех "украинцев", которые гастролируют в России? Президент может раздавать миллион антироссийских интервью, но продолжать продавать свою шоу-бизнесовую продукцию в Россию. Верят действиям, а не словам. И действия следуют ", - заявил нардеп.

Княжицкий считает, что спортсменка ошиблась, но "ошибка - не преступление, в отличие от антиукраинских действий политиков, ставших для нее примером".

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"Да и спортсмены бывают политиками. Украинец депутат Беленюк поднял флаг, станцевал гопак, подвергся расистским омерзительным высказываниям Скабеевой. Будучи представителем власти, показал достойный пример патриотизма", - написал он.

Нардеп отметил, что другой депутат - призер Олимпиады спортсмен из Львова, депутат от партии Андрея Садового "Самопомощь" Станислав Горуна повел себя иначе и защищает легкоатлетку и пишет, что "спорт - вне политики".

"Пока одни погибали на фронте, спортсмен Горуна в 2015-м и 2016-м гг. проводил выездные семинары в Российской Федерации, в частности в Москве и Новосибирске. Это не помешало ему в 2020 году избраться депутатом Львовского совета", - написал Княжицкий.

Он добавил, что эти три примера демонстрируют и ситуацию в нашем обществе.

"Мы не победим, пока одни будут воевать, другие дружить с агрессором, третьи на словах осуждать агрессора, а в действиях толерировать. Особенно, когда третьи - власть", - подытожил нардеп.

  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проведет специальную беседу с олимпийской призером, военнослужащей ВСУ Ярославой Магучих, как только та вернется из Токио

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Жан Беленюк
Ярослава Магучих
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