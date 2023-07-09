Верующих Московского патриархата сегодня в Киево-Печерскую лавру пускали по паспортам
В воскресенье, 9 июля 2023 года, пришедших в нижнюю часть Киево-Печерской лавры (Нижней лавры) верующих УПЦ (МП) полиция сначала не пропускала на территорию национального заповедника, а позже разрешила проход по паспортам
Об этом сообщает портал "Духовный фронт".
Проход был запрещен из-за того, что комиссия Министерства культуры и информационной политики опечатала часть корпусов Лавры.
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"В результате этого богослужения в храмах Лавры начались без прихожан. Их не пропускали даже в храм прп. Агапита Печерского, который расположен прямо возле полицейского блокпоста. И только в 9:00 полиция начала пропускать их внутрь. Это происходило очень медленно, поскольку у каждого проверяли паспорт. В результате большинство смогло попасть на литургию только на середину или даже на конец службы", - приводит подробности приближенный к церкви Московского патриархата "Союз православных журналистов" (СПЖ).
- Напомним, в монастыре УПЦ (МП) на территории Киево-Печерской лавры представители Минкультуры обнаружили портреты русского царя Николая II и императрицы.
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