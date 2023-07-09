Об этом сообщает портал "Духовный фронт".

Проход был запрещен из-за того, что комиссия Министерства культуры и информационной политики опечатала часть корпусов Лавры.

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"В результате этого богослужения в храмах Лавры начались без прихожан. Их не пропускали даже в храм прп. Агапита Печерского, который расположен прямо возле полицейского блокпоста. И только в 9:00 полиция начала пропускать их внутрь. Это происходило очень медленно, поскольку у каждого проверяли паспорт. В результате большинство смогло попасть на литургию только на середину или даже на конец службы", - приводит подробности приближенный к церкви Московского патриархата "Союз православных журналистов" (СПЖ).