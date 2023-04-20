Верующие УПЦ МП снова конфликтовали с комиссией Минкульта возле Киево-Печерской лавры
20 апреля сторонники УПЦ МП снова попытались воспрепятствовать работе комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры
Об этом рассказала представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП.
Днем в корпус заповедника, вход в который накануне повредили прихожане УПЦ МП, сорвав печать министерства и поломав защитные роллеты, снова прибыли представители Минкульта, чтобы проверить состояние помещения и повторно опечатать его.
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Однако несколько десятков верующих снова пытались помешать работе комиссии. Некоторые из них попытались проникнуть в помещение здания.
Полиция приняла меры для обеспечения порядка и недопущения стычек.
Пресс-секретарь полиции Киева отметила, что по состоянию на 17:40 комиссия Минкульта завершила работу и повторно опломбировала помещение, но правоохранители продолжают находиться возле него, чтобы обезопасить от повторных инцидентов.
Ранее стражи порядка задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры.
Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в отдел полиции. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.
По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.
- 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, прошла литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил, что следователи СБУ вручили ему подозрение. Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, имевшего до 29 марта договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Впоследствии ему присудили два месяца домашнего ареста.
- Утром 19 апреля Комиссия МКИП по приемке-передаче госимущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" провела необходимые работы. Верующие УПЦ МП препятствовали, а затем пытались попасть в опечатанный корпус .
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