Об этом рассказала представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии УП.

Днем в корпус заповедника, вход в который накануне повредили прихожане УПЦ МП, сорвав печать министерства и поломав защитные роллеты, снова прибыли представители Минкульта, чтобы проверить состояние помещения и повторно опечатать его.

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Однако несколько десятков верующих снова пытались помешать работе комиссии. Некоторые из них попытались проникнуть в помещение здания.

Полиция приняла меры для обеспечения порядка и недопущения стычек.

Пресс-секретарь полиции Киева отметила, что по состоянию на 17:40 комиссия Минкульта завершила работу и повторно опломбировала помещение, но правоохранители продолжают находиться возле него, чтобы обезопасить от повторных инцидентов.

Ранее стражи порядка задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры.

Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в отдел полиции. Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения.

По согласованию с Печерской окружной прокуратурой следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.