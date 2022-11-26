Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"Обнаружены и подтверждены около 2600 единиц военной техники. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в места расположение подразделений врага", - говорится в сообщении Главного управления разведки минобороны.

Разведку провели как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории захватчика и его союзников.

"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", - добавили разведчики.

Также ГУР МО отмечает, что эта разведка стала возможной "благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины", то есть сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия. SAR спутников.

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