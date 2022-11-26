Вертолеты, танки и ЗРК: украинские спецслужбы благодаря космической разведке обнаружили около 2600 единиц вражеской техники
Проведена космическая радиолокационная разведка около 150 районов расположения войск врага, как на временно оккупированных территориях Украины, так и на земле захватчика и его союзников.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.
"Обнаружены и подтверждены около 2600 единиц военной техники. В частности: танки, САУ, ББМ, вертолеты, ОТРК "Искандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцирь-С1", вражеские РЛС, понтонные переправы, катера и палатки в места расположение подразделений врага", - говорится в сообщении Главного управления разведки минобороны.
Разведку провели как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории захватчика и его союзников.
"Полученные с помощью спутника данные позволили эффективно определять скрытое размещение врага в лесных насаждениях, в любую погоду и ночью", - добавили разведчики.
Также ГУР МО отмечает, что эта разведка стала возможной "благодаря проекту, в котором приняло участие большое количество патриотов Украины", то есть сотрудничеству с БФ Сергея Притулы, передавшего в распоряжение украинских разведчиков спутник ICEYE, а также контрактный доступ к базе данных созвездия. SAR спутников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.22
- Актуальное
- Важное