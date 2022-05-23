Об этом сообщает CNN.

Дания согласилась предоставить Украине пусковую установку "Гарпун" и ракеты, чтобы "помочь Украине защитить свое побережье", - заявил министр обороны США Ллойд Остин в завершение состоявшейся виртуально второй встречи Контактной группы Украины.

Министр обороны США также поблагодарил Чехию, которая согласилась оказать Украине "значительную поддержку", - ударные вертолеты, танки и ракетные системы. В целом, по словам Остина, после встречи 20 стран "объявили о новых пакетах помощи безопасности", в которых, среди прочего, критически необходимы артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другая бронетехника.

"Я созову контактную группу на нашу третью встречу 15 июня на полях саммита министров обороны НАТО в Брюсселе", – сказал Остин. Он особо подчеркнул, что встреча "не будет мерой НАТО", но "мы хотим поддерживать темп этих встреч, и я хотел бы использовать свое путешествие в Европу, чтобы убедиться, что мы развиваем наш импульс".

Ллойд Остин приветствовал более 40 стран на втором заседании Контактной группы по Украине, которое состоялось виртуально 23 мая.

Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля. Она стала прорывом в снабжении оружием в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

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