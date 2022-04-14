Вертолеты РФ обстреляли села в Харьковской области, ранения получили двое детей
Сегодня, 14 апреля, российские войска с вертолетов обстреляли ряд сел Харьковской области. Повреждены дома, двое детей получили ранения
Об этом сообщил голова Золочевской громады Виктор Коваленко.
"До обеда сегодня очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия. Затем обстреляли Одноробовку, это село нашей громады практически на границе с РФ. Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома", – говорится в сообщении.
Российские войска также атаковали и село Александровку.
"После этого начали обстреливать соседнюю Александровку. Залетели туда два российских вертолета и начали лупить. Ранены двое детей - школьники 9 и 11 лет. Ранения в шею, в бедро. Отправили в больницу", - добавил Коваленко.
Пока в обстрелянных селах нет электроснабжения – повреждены линии электропередачи.
- В среду, 13 апреля, Вооруженные силы Украины сбили в Харьковской области два вражеских самолета.
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