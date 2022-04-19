Вертолеты, дроны-камикадзе, гаубицы: в Украину начала поступать новая партия оружия из США

Об этом сообщает CNN.

Чиновник не смог сказать, когда эта помощь поступит в Украину "наземным транспортом", но сказал, что "ни один из этих грузов не стоит долго, прежде чем их выгружают из самолетов и отправляют в Украину".

"Мы ожидаем, что в следующие 24 часа будет полдюжины, вероятно семь рейсов из Соединенных Штатов, с разными объемами материалов на основе пакета помощи в размере 800 миллионов долларов, утвержденного на прошлой неделе", – сказал чиновник.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что пакет в размере 800 миллионов долларов предназначен для "удовлетворения неотложных потребностей Украины для сегодняшней борьбы", поскольку российские войска переносят фокус своей атаки на Восток и Юг Украины.

Отметим, что новый пакет помощи от США включает в себя: 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, 18 гаубиц и защитное оборудование для защиты от химических атак. Кроме того, новый пакет вооружения включает в себя 200 бронетранспортеров M113, 10 противоартиллерийских радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 000 комплектов бронежилетов и шлемов.

Общая сумма военной помощи, которую США предоставили Украине, превысила 3 ​​миллиарда долларов.

Сегодня, 19 апреля, главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный пообщался со своим американским коллегой – главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb