Вертолеты, дроны-камикадзе, гаубицы: в Украину начала поступать новая партия оружия из США
По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, 18 апреля в Европу прибыл первый рейс новой американской помощи в сфере безопасности для Украины, таких рейсов будет несколько
Об этом сообщает CNN.
Чиновник не смог сказать, когда эта помощь поступит в Украину "наземным транспортом", но сказал, что "ни один из этих грузов не стоит долго, прежде чем их выгружают из самолетов и отправляют в Украину".
"Мы ожидаем, что в следующие 24 часа будет полдюжины, вероятно семь рейсов из Соединенных Штатов, с разными объемами материалов на основе пакета помощи в размере 800 миллионов долларов, утвержденного на прошлой неделе", – сказал чиновник.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что пакет в размере 800 миллионов долларов предназначен для "удовлетворения неотложных потребностей Украины для сегодняшней борьбы", поскольку российские войска переносят фокус своей атаки на Восток и Юг Украины.
Отметим, что новый пакет помощи от США включает в себя: 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, 18 гаубиц и защитное оборудование для защиты от химических атак. Кроме того, новый пакет вооружения включает в себя 200 бронетранспортеров M113, 10 противоартиллерийских радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 000 комплектов бронежилетов и шлемов.
Общая сумма военной помощи, которую США предоставили Украине, превысила 3 миллиарда долларов.
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