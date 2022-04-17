В Евроюсте состоялось заседание Совместной следственной группы по военным преступлениям РФ в Украине, - Венедиктова
Вертолеты, артсистемы, ударные беспилотники: в Украину прибыла новая партия военной помощи США
На территорию Украины прибыла новая партия военной помощи Соединенных Штатов в рамках нового пакета на $800 млн
Кроме того, с начала вторжения на территорию Украины российской армии общий объем военной помощи от США составил более $3 млрд.
- Напомним, что 16 апреля США согласились добавить в пакет помощи Украине противокорабельное оружие.
- А 14 апреля Соединенные Штаты направили Украине треть своих "джавелинов"
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+6°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
19 апреля
23:37
Защитники Донбасса отбили 10 атак врага, уничтожили более 40 единиц техники и 7 летательных аппаратов
23:12
К Байдену и Джонсону присоединился Трюдо. Канада тоже обещает предоставить Украине тяжелую артиллерию
23:00
Украина денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники
22:55
Если бы мы получили доступ к тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров, мы бы уже выиграли эту войну - Зеленский
22:38
Зеленский: армия РФ навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самая варварская и бесчеловечная
22:33
В Экопарке под Харьковом обнаружили тела двух работников, расстрелянных российскими захватчиками
22:14
Бойцы ОТУ "Восток" 19 апреля отбили 3 атаки, уничтожили 30 оккупантов, 10 бронемашин и вертолет
21:59
Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями, чтобы помочь Киеву - Шольц
21:57
Российский оппозиционер Алексей Навальный откликнулся на убийство оккупантами в Буче своего однофамильца Ильи Навального
21:25
Методичка Путина не меняется, в Чечне тоже были фильтрационные лагеря, пытали и убивали гражданских, - посольство США
21:09
"Наша цель - укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - Джонсон
20:40
"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них га*но-армия". Российский олигарх Тиньков назвал войну в Украине безумием
20:23
Залужный обсудил сложную обстановку на Востоке и Юге Украины с главой объединенного комитета начальников штабов США
20:21
Украинские беженцы в Германии. Профсоюзы ФРГ предостерегают от формирования класса "работников второго сорта"
20:19
Все, что у них есть, кроме ядерного оружия, россияне используют в Мариуполе. Азовсталь практически полностью уничтожен, - "Азов"
20:17
В одной из громад в Запорожской области провели псевдоголосование за присоединение к оккупационной администрации "ДНР", - глава Пологовской РГА
19:45
Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры
19:26
"Друга Ріка" отправится в благотворительный тур, чтобы собрать деньги для людей, пострадавших от войны в Украине
19:22
Россияне начали наступление в районе Пологов в Запорожской области в рамках битвы за Донбасс, но линия столкновения не изменилась, - ОВА
19:17
Дочери Путина, супруга Лаврова и владельцы Альфа-банка. Канада расширила санкционный список россиян