Вертолет со стороны Беларуси стрелял вблизи пункта пропуска "Славутич" в Черниговской области
Госпогранслужба сообщила, что вертолет без опознавательных знаков произвел обстрел в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич"
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"В 09:40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел вправо и влево от моста. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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