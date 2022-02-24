Вертолет со стороны Беларуси стрелял вблизи пункта пропуска "Славутич" в Черниговской области

Об этом сообщает Госпогранслужба.



"В 09:40 со стороны РБ вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" произвел обстрел вправо и влево от моста. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.



Пограничники с бойцами ВСУ держат оборону.

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