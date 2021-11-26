"Вертолет сломался, Ермак в Гуте был, но не праздновал": Зеленский рассказал, как летал на госрезиденцию в юбилей главы ОПУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак был вместе с ним на госдаче в Гуте Ивано-Франковской области, но не праздновал свой день рождения
Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-марафона, передает Еспресо.TV.
"В пятницу вечером, после работы, я со своей семьей, на что имею полное право, улетел на один день отдохнуть. Так пострадало наше государство, что я решил один день отдохнуть. Президент никогда не летает одним вертолетом, к сожалению. Я не хочу, чтобы на меня смотрели люди, и что-то плохое об этом думали - не позволено мне летать на одном вертолете. Президент всегда летает на двух и более вертолетах. Такая ситуация с безопасностью", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что улетел в резиденцию "Синегора" в Гуте на вертолете ГСЧС с сопровождением, потому что президентский сломался.
"За два дня до этого, так получилось, сломался президентский вертолет. Белого цвета военный вертолет, потому что ГУД его не отремонтировало. Люди, которые летели с президентом, попросили его использовать на этот раз ГСЧС. Я спросил - это законно? Мне сказали - да, я имею все законные права. Мы полетели двумя вертолетами - военным и вертолетом ГСЧС", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что в пятицу прилетел на встречу с министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышевым в Гуте, чтобы решить, где разместить дипломатов в День работников дипломатической службы Украины, который состоится 22 декабря в президентской резиденции "Синегора". По его словам, на месте уже идет подготовка к этому форуму.
"Я прилетел ночью, встретился с господином Чернышевым, мы увидели всю инфраструктуру, мы проговорили, что будем делать, где мы будем брать деньги. Приедут триста человек и нужно что-нибудь построить, там, где мы будем работать", - сказал Зеленский.
По словам президента, в субботу он отдыхал с семьей, а глава ОПУ Андрей Ермак был вместе с ним.
"В воскресенье в семь утра я прилетел на возложение цветов. После возложения уехал на работу, провел встречи с военными, с верховным главнокомандующим, с Министром обороны. Потом у меня было награждение военных. После этого я сел в вертолет и полетел с Ермаком в Гуту. .В Гуту я прилетел, моя семья, имею право. И на следующий день я улетел на работу", - сказал Зеленский.
Государственная организация "Синегора" - резиденция президента Украины в карпатском массиве Горганы (возле села Гута Ивано-Франковской области) на территории национального природного парка. Она подчиняется Государственному управлению делами (ГУД).
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