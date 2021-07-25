Вертолет NASA совершил рекордный полет на Марсе
Вертолет NASA Ingenuity пролетел на Марсе рекордное расстояние в 1,6 км
Об этом сообщает NASA.
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США отметили, что дальность полета Ingenuity оказалась рекордной и составила 1,6 км.
"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в 1 милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется Поднятые хребты. Это был самый сложный полет с 10 пунктами поворотного маршрута, который исполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 м) ", - заявили в NASA.
Вертолет сделал многочисленные фото поверхности Марса и, среди прочего, снял каменные образования внутри кратера Эзеро.
- 9 июня NASA обнародовало черно-белое фото , которое сделал дрон Ingenuity на Красной планете во время своего седьмого полета
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