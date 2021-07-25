Вертолет NASA совершил рекордный полет на Марсе

Об этом сообщает NASA.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США отметили, что дальность полета Ingenuity оказалась рекордной и составила 1,6 км.

"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в 1 милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется Поднятые хребты. Это был самый сложный полет с 10 пунктами поворотного маршрута, который исполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 м) ", - заявили в NASA.

Вертолет сделал многочисленные фото поверхности Марса и, среди прочего, снял каменные образования внутри кратера Эзеро.