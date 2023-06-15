Президент Грузии: Мы бы никогда не были так близки к ЕС, если бы не борьба украинского народа
Инфографика
Вертолет, 580 солдат, 3 крылатых ракеты и 12 танков: потерявшая Россия за сутки
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 217 910 военных, 3955 танков и 301 вертолет
Об этом отчитывается Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 217 910 (+580) человек ликвидировано
- танков ‒ 3955 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 7667 (+14)
- артиллерийских систем – 3793 (+10)
- РСЗО – 604 (+1)
- средств ПВО ‒ 364 (+0)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 301 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9)
- крылатых ракет ‒ 1199 (+3)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6506 (+24)
- специальной техники ‒ 519 (+3)
Данные уточняются.
- По состоянию на утро 15 июня Генштаб ВСУ отмечал, что враг сосредоточен на 4 направлениях фронта , в сутки там произошло почти 50 боевых столкновений. Кроме того, Силы обороны поразили 2 пункта управления, три ЗРК и 3 РЭБ оккупантов.
- Также этой ночью российское войско снова атаковало украинские регионы крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и ударными дронами. ПВО удалось сбить 1 ракету, 20 "шахедов" и "орлан-10".
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+21°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.89Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное
2023, четверг
15 июня
10:10
За время полномасштабной войны РФ повредила или разрушила в Украине более 1,5 тыс. медучреждений
09:56
В Британии во время документального кинофестиваля покажут фильм об эвакуации украинцев "Откуда куда"
09:48
В Херсонской области подтопленными остаются 44 населенных пункта, а в Николаевской области уровень воды упал на 8 см
09:18
На Бахмутском направлении ВСУ имели успехи во время штурмовых действий, на Бердянском и Мариупольском - ведутся бои: ситуация на фронте
09:07
"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных
08:37
Эксклюзив
Оккупанты на Луганщине подтягивают резервы с тылов на передовую, но терпят огромные потери, - начальник Северодонецкого РВА Власенко
08:31
Резников заявил, что Украина фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая цивилизованную Европу от варварской России
08:20
Обновлено
В Нигерии после свадебной церемонии перевернулась лодка с людьми: более 100 погибших, есть пропавшие без вести
07:31
Обновлено
Ночная атака России: в Кривом Роге уничтожен шиномонтаж и повреждены предприятия, есть раненый. В Одесской и Харьковской областях ПВО работала по "шахедам"
07:28
Музыкальные издатели подали в суд на Twitter, обвиняют в создании условий для нарушения авторских прав
04:36
Угроза нацбезопасности: Австралия хочет запретить России строить посольство у здания парламента
02:48
"Надо осудить преступления, совершенные Россией": экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к украинской акции в Бонне
00:56
Болгария назвала "пропагандой и дезинформацией" упреки посла РФ по поставке боеприпасов Украине
00:29
Сийярто собрался на "российский Давос", который в этом году игнорируют даже лояльные Кремлю страны
00:05
"Польша реалистично воспринимает потребность в членстве Украины в НАТО": Зеленский поговорил с Дудой
2023, среда
14 июня
23:06
Из-за подрыва Россией ГЭС из курганов Херсонщины вымывает артефакты: ОВА объяснила, что делать с находками