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Вертолет, 500 солдат и 10 бронемашин: что потеряла РФ за сутки войны в Украине

11 апреля, 2023 вторник
07:45
война с Россией

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 179,3 тыс. военных, 3644 танка, 535 реактивных систем залпового огня и 293 вертолета

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 11 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:

  • личного состава – около 179 320 (+500) человек
  • танков – 644 (+7)
  • боевых бронированных машин – 7038 (+10)
  • артиллерийских систем – 2765 (+15)
  • РСЗО – 535 (+1) ед.
  • средств ПВО – 282 (+0)
  • самолетов – 307 (+0)
  • вертолетов – 293 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9)
  • крылатых ракет – 911 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5620 (+13)
  • специальной техники – 316 (+5)

Окончательные потери врага уточняются.

Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки РФ на указанных направлениях.

Россия
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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