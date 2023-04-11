Вертолет, 500 солдат и 10 бронемашин: что потеряла РФ за сутки войны в Украине
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине 179,3 тыс. военных, 3644 танка, 535 реактивных систем залпового огня и 293 вертолета
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 11 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:
- личного состава – около 179 320 (+500) человек
- танков – 644 (+7)
- боевых бронированных машин – 7038 (+10)
- артиллерийских систем – 2765 (+15)
- РСЗО – 535 (+1) ед.
- средств ПВО – 282 (+0)
- самолетов – 307 (+0)
- вертолетов – 293 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9)
- крылатых ракет – 911 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5620 (+13)
- специальной техники – 316 (+5)
Окончательные потери врага уточняются.
Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки РФ на указанных направлениях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное