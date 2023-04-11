Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 11 апреля 2023 года Российская Федерация потеряла:

личного состава – около 179 320 (+500) человек

танков – 644 (+7)

боевых бронированных машин – 7038 (+10)

артиллерийских систем – 2765 (+15)

РСЗО – 535 (+1) ед.

средств ПВО – 282 (+0)

самолетов – 307 (+0)

вертолетов – 293 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9)

крылатых ракет – 911 (+0),

кораблей/катеров – 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5620 (+13)

специальной техники – 316 (+5)

Окончательные потери врага уточняются.

Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки РФ на указанных направлениях.