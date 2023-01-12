Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .

С 24 февраля 2022 года по 12 января 2023 года Россия потеряла в Украине:

личного состава – около 113 390 (+430) человек

танков – 3094 (+0) ед.

боевых бронированных машин – 6159 (+0) ед.

артиллерийских систем – 2082 (+4) ед.

РСЗО – 437 (+0) ед.

средства ПВО – 218 (+1) ед.

самолетов – 285 (+0) ед.

вертолетов – 276 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3).

крылатые ракеты – 723 (+0)

корабли / катера – 17 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+0) ед.

специальная техника – 184 (+0).

Сообщается, что окончательные данные уточняются.

В течение 11 января ВСУ нанесли 27 ударов по районам скопления захватнических войск.