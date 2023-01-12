Вертолет, 430 солдат и 3 беспилотника: Генштаб назвал, что потеряла Россия за сутки войны в Украине
За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 113 тысяч военных, 1865 беспилотников и 276 вертолетов
Об этом информирует Генштаб ВСУ на фейсбуке .
С 24 февраля 2022 года по 12 января 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 113 390 (+430) человек
- танков – 3094 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 6159 (+0) ед.
- артиллерийских систем – 2082 (+4) ед.
- РСЗО – 437 (+0) ед.
- средства ПВО – 218 (+1) ед.
- самолетов – 285 (+0) ед.
- вертолетов – 276 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3).
- крылатые ракеты – 723 (+0)
- корабли / катера – 17 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+0) ед.
- специальная техника – 184 (+0).
Сообщается, что окончательные данные уточняются.
- В течение 11 января ВСУ нанесли 27 ударов по районам скопления захватнических войск.
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