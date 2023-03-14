Об этом написал в twitter спикер МИД Олег Николенко.

"Мы уверены, что как бывший военный офицер, находившийся в зоне боевых действий, губернатор Флориды Рон ДеСантис знает разницу между "спором" и войной. Мы приглашаем его посетить Украину для более глубокого понимания полномасштабного вторжения России и угрозы для интересов США. ", - отметил спикер МИД.

Кроме этого, он добавил в свой пост твит издания The Independent с заголовком "Рон ДеСантис назвал украинскую войну "территориальным спором".

Справка

Губернатор Флориды Рона ДеСантис известен своими радикальными консервативными взглядами в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов, пишет BBC .



На первых выборах в губернаторы Калифорнии 2018 года он имел неоспоримую поддержку тогдашнего президента Дональда Трампа. На перевыборах 2022 года ДеСантис выиграл с рекордным в США преимуществом над конкурентом в 20%. Сейчас, согласно ряду опросов, ДеСантис пользуется во Флориде гораздо большей популярностью, чем Трамп, и может стать кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году.

В феврале 2023-го ДеСантис подверг критике Белый дом за помощь Украине. Позже, 13 марта Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис заявил в эфире Fox News, что защита границ Украины не является жизненно важным интересом США.