Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает polsatnews.

"Наши службы сейчас на месте, они выясняют, что там произошло. Реализованы процедуры, предусмотренные в такой ситуации. В частности, только принято решение о повышении боевой готовности некоторых воинских частей в Польше и повышении боевой готовности подразделений других силовых ведомств. В то же время, мы решили провести проверку, есть ли основания для запуска ст. 4 Североатлантического пакта", - сказал Петр Мюллер.

При этом глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера отметил, что президент страны Анджей Дуда обсудил инцидент с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Из-за серьезной ситуации, с которой мы имеем дело, президент только что провел разговор с генсеком НАТО. Мы проверяем основания для использования ст. 4 Североатлантического альянса, то есть консультации со всеми членами Альянса относительно ответной реакции. Мы находимся в очень интенсивном контакте с ключевыми союзниками. Мы ожидаем переговоров с американской стороной. Я нахожусь в постоянном контакте с советником по безопасности Джейком Салливаном, сегодня у нас было несколько дискуссий относительно текущей ситуации. Каждое сообщение требует большой осторожности, поэтому мы ограничиваемся этой информацией", - сказал Севера.

Издание Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщает, что послы НАТО встретятся по просьбе Польши 16 ноября.

Справка: Согласно ст. 4 Североатлантического договора стороны будут консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

15 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по ряду областей. Взрывы прогремели в Киеве, Львове, Ровно, Харькове, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Украинская ПВО сбила 73 ракеты из более 90 выпущенных, а также все 10 дронов-камикадзе.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время, в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

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