Вероятностью новых оккупационных обстрелов и для уничтожения российских ДРГ: Кличко объяснил, зачем в Киевской области усилили комендантский час
Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, зачем в городе и области военное командование усиливает комендантский час
Об этом он сказал в эфире Национального телемарафона.
"Усиление комендантского часа связано с большой вероятностью новых обстрелов. Поэтому военные рекомендуют не покидать свои дома и, если есть возможность, оставаться в укрытиях. Или следовать в них сразу после сигнала тревоги. Во-вторых, это связано с активной работой диверсионно-разведывательных групп. Большое количество ДРГ уже ликвидировано", – сказал Кличко.
По его словам, увеличение количества обстрелов жилых кварталов города российскими войсками направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в столице и посеять панику среди людей.
"Агрессор хотел захватить Киев в течение 2-3 суток. Ничего у него не получилось. Наши военные дают достойный отпор. И россияне уже от бессилия начинают лупить по домам мирных людей. Рассказывая в своей пропаганде, что воюют, якобы, исключительно с военными. Я убежден, что они ответят за свои варварские действия", – подчеркнул Кличко.
- В Киеве и Киевской области усилен комендантский час , который будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.
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