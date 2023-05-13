Вероятность ядерной атаки РФ на Украину нельзя исключать, - британский эксперт Грант
Нельзя исключать возможность ядерного удара РФ по Украине, ведь когда Россия к чему-то готовится, то потом переходит к настоящим действиям
Об этом заявил британский эксперт Глен Грант в эфире Эспрессо.
"Не думаю, что можно отвергать вероятность ядерной атаки на какой-то город, потому что это как раз то, что Россия отрабатывает, не следует забывать об этом. Россияне проводят масштабные учения и делают это не только ради угрозы, а для того, чтобы увидеть, как все это действительно работает", - отметил он.
Эксперт добавил, что в РФ осталось мало рычагов давления, кроме ядерного. Вывод из строя трубопроводов, интернет-кабелей в Балтийском, Северном морях, Ирландии могут нанести удары по ветровым электростанциям.
"Они могут угрожать, они собираются это делать, но это не значит, что они это сделают. И все же в данный момент они также проходят процесс подготовки. Каждый раз, когда мы видели, что Россия к чему-то готовилась, она в конце концов переходила к реальным действиям" . Поэтому мы не должны относиться к этому легкомысленно", - подчеркнул Глен Грант.
- 9 мая CNN написало, что разведка США, несмотря на агрессивную риторику Кремля, не видит признаков активизации ядерных сил России.
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