Об этом заявил британский эксперт Глен Грант в эфире Эспрессо.

"Не думаю, что можно отвергать вероятность ядерной атаки на какой-то город, потому что это как раз то, что Россия отрабатывает, не следует забывать об этом. Россияне проводят масштабные учения и делают это не только ради угрозы, а для того, чтобы увидеть, как все это действительно работает", - отметил он.

Эксперт добавил, что в РФ осталось мало рычагов давления, кроме ядерного. Вывод из строя трубопроводов, интернет-кабелей в Балтийском, Северном морях, Ирландии могут нанести удары по ветровым электростанциям.

"Они могут угрожать, они собираются это делать, но это не значит, что они это сделают. И все же в данный момент они также проходят процесс подготовки. Каждый раз, когда мы видели, что Россия к чему-то готовилась, она в конце концов переходила к реальным действиям" . Поэтому мы не должны относиться к этому легкомысленно", - подчеркнул Глен Грант.