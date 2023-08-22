Вероятность возвращения Трампа побудила украинцев наращивать собственное оружейное производство, а в Купянске эвакуируют жителей. Акценты мировых СМИ 22 августа

На таких темах акцентируют международные издания на утро 22 августа.

Из-за угрозы возвращения Трампа украинцы наращивают собственное производство оружия

Такое мнение в своем материале сформировало Politico, рассказывая о том, что украинский частный бизнес и волонтеры играют все большую роль в быстром снабжении войск необходимым оружием.

Прежде всего речь идет об украинских беспилотниках, в том числе и дронах-камикадзе "Бобер", которые, вероятно, наносят удары по Москве. Здесь издание упоминает Сергея Притула. "Мы не уверены, что мы к этому причастны", – говорит тот с милой, но загадочной улыбкой, когда его спрашивают об этом таинственном новом оружии, пишет Politico. И начинает рассказ о фонде Притулы.

"Снаружи его фонд выглядит как обычная пятиэтажка на тихой киевской боковой улице. Внутри – это хаотический человеческий улей волонтеров, которые готовят свертки и отправляют передачи солдатам на фронт", – рассказывает медиа и подчеркивает: – Большое количество молодых, энергичных волонтеров в штабе Приюты олицетворяют важное измерение войны: украинцы все чаще берут дело в свои руки, когда речь идет о поставках оружия".

По мнению Politico, в Украине сейчас происходит взрыв частного предпринимательства, которое снабжает оружием на фронт и наращивает внутреннее производство в самых опасных условиях. Поскольку изготовители оружия являются главными мишенями для российских крылатых ракет, заводы распределяют свое производство между многочисленными секретными объектами.

"Ощущение того, что украинцы должны взять инициативу в свои руки, как путем поиска на мировом рынке вооружений высокотехнологичных приборов, так и путем производства собственной тяжелой бронетехники и снарядов лишь усугубляется угрозой возвращения в Белый дом Дональда Трампа, утверждающего, что Америка не должна "отправлять очень много" в Украину", – подчеркивает издание.

Несмотря на это, подчеркивают в СМИ, речь не идет о том, что Украина сможет бороться самостоятельно, хотя бы с точки зрения возможного уровня расходов на оборону, который в России почти в 4 раза больше, чем в Украине планом на 2024 год. Поэтому поддержка и иностранная помощь в любом случае необходима украинской борьбе.

"Но это не повод сидеть сложа руки. Почти вся страна мобилизовалась на национальную оборону, и есть много способов, в которых частные поставщики-предприниматели сейчас оказываются ловчее, чем государственные гиганты и бюрократы, в обеспечении солдат тем, что им нужно", - констатирует Политико.

Издание акцентирует на ключевой роли волонтеров в закупке не только необходимой готовой техники, но и конкретно комплектующих к тем же дронам:

"Китай является ключевой частью головоломки, поскольку минобороны Украины не может покупать гражданские дроны китайского производства напрямую. Базирующаяся в Шэньчжэне компания DJI больше не продает свои дроны ни в Россию, ни в Украину, поэтому ключевой трюк заключается в том, чтобы быстро покупать их продукцию в третьих странах или покупать детали и компоненты за рубежом, которые могут быть собраны украинскими техническими специалистами.

Роль производителей беспилотников, изменяющая правила игры, также производит их мишенью для России. С началом полномасштабного вторжения украинские оборонные предприятия стали первоочередными целями для российских ракет. Многие были разбомблены. Но другим удалось переехать на запад Украины и развернуть производство.

"Чтобы выжить в наше время, нужно быть креативным. Через два месяца после начала вторжения мы возобновили свою работу, – рассказал изданию генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас. – Недавно мы возобновили производство, несмотря на то, что потеряли важного поставщика комплектующих. Он сейчас находится на территории, подконтрольной России".

Также министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин подчеркнул, что объемы производства стремительно растут, но без значительной иностранной поддержки невозможно сравниться с Россией. Вместе с тем, в частных разговорах украинские чиновники признают, что минобороны не справляется с обеспечением армии, а некоторые украинские депутаты открыто критикуют министра Алексея Резникова за его деятельность в сфере закупок. По мнению Сергея Притулы, трудно судить министерство обороны во время войны.

"Они достаточно успешны, когда речь идет об аккумулировании помощи на международной арене, но испытывают определенные проблемы внутри страны. Я думаю, что министерство обороны делает то, что может с точки зрения своей ответственности. Но с такой войной этого никогда не бывает достаточно", – говорит он.

В Купянске эвакуируют жителей из-за новых угроз

Украина эвакуирует гражданское население Купянска, поскольку Россия пытается вернуть освобожденный город, пишет The Washington Post.

"В течение нескольких недель Россия усиливала свои атаки на Купянск, пытаясь вернуть город, который она потеряла в прошлом году, когда украинские войска возобновили контроль после более чем полугодовой российской оккупации, – говорят в WP. – В то время как Киев сосредоточил свой последний контрнаступление преимущественно на юге страны, Москва пытается закрепиться в других местах".

Российские войска обстреливают места дислокации украинцев и наносят удары по гражданской инфраструктуре артиллерией, минометами и авиабомбами, а украинские воины окапываются на позициях в лесах и на обочинах дорог и наносят ответные удары.

"На кону – контроль над стратегическим маршрутом военного снабжения и железнодорожным узлом", – подчеркивает издание.

В результате почти непрерывных обстрелов еженедельно погибает от 5 до 10 гражданских в городе и окрестностях. Хотя местные чиновники неохотно признают угрозу второй российской оккупации, пишет WP, они говорят, что больше не могут обеспечить безопасность людей, которые решили остаться.

Однако убедить жителей переехать оказывается непросто. По словам мэра, через несколько дней после приказа около 2 тысяч человек подписали заявления о том, что они не хотят уезжать и не будут возлагать на местные власти ответственность за то, что произойдет дальше. По данным городского головы, в самом Купянске осталось только около 6 тысяч человек, а в окрестностях – 11 800 человек.

Тем временем согласившихся уезжать эвакуируют волонтерские группы. WP делится историями людей, вынужденных покидать родные дома и землю:

"60-летняя Татьяна Скрынникова стояла на улице и плакала. Она планировала покинуть свой давний дом в прошлый четверг, но осталась еще на день, чтобы собрать картошку из огорода. Сразу после того, как она закончила свою работу, российский удар попал в соседний дом, убив ее подругу детства".

На следующее утро женщина упаковала все, что могло поместиться в машину волонтеров, в том числе и две иконы, которые она всегда возит с собой, и уехала в небольшой, более безопасный городок, расположенный в двух часах езды от Купянска.

Горожанам постоянно отмечают необедность выезда, однако многие из них откладывают свои отъезды так долго, как это только возможно. А несмотря на большую опасность, те, кто решил остаться, выглядят непоколебимыми.

"На импровизированном рынке в центре города продавцы предлагают широкий ассортимент товаров: одежду, солнцезащитные очки, арбузы, свежее молоко. Вдали гремит артиллерия, но торговля не прекращается", – описывает жизнь здесь WP.

Вместе с тем, для оставшихся жизнь становится все тяжелее. В этом месяце от удара пострадал центр переливания крови. Другой удар пришелся на мост, которым гражданские и эвакуационные команды пересекали Купянск. Этот обстрел, вероятно, усложнит предстоящие усилия по вывозу гражданского населения и доставке военных грузов.