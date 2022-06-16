Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Я могу сказать, что риск вхождения белорусской армии в Украину крайне низкий, мы готовы к любому варианту, но все-таки такая вероятность очень мала. Разложим несколько факторов, которые мы должны понимать. Во-первых, по состоянию на сейчас у Беларуси есть планы увеличить армию до 80 тысяч, но войска так быстро не мобилизуются и превратить их 45-тысячную армию в 80-тысячную потребует немалое количество времени. Даже из этих 45 тысяч, если исключим писарей и штабников, мы получим действительно боевой состав, способный пересечь границу, порядка 10 тысяч. Поверьте, этого очень мало и каждый военный эксперт вам скажет, что этого количества войск недостаточно для захвата городов-миллионников" - отметил советник министра МВД.



Эксперт добавил, что к тому же белорусская армия лишена поддержки огневых позиций, тяжелой артиллерии и многого другого современного вооружения, которого нет в Беларуси в том количестве, которое есть в России. А Россия сейчас им точно не поможет, потому белорусская армия не сможет предпринять подобные шаги.



"Во-вторых, мы должны понимать, что единственные силы Республики Беларусь – это срочники, там нет профессиональной контрактной армии. Если бы Лукашенко мог войти в Украину, то это сделал бы, когда здесь была армия РФ. Все его заявления я бы расценивал, как возможность юлить перед Путиным. Лукашенко посылает постоянные месседжи, что он вот-вот готов, но не сейчас", - отметил Смирнов.



Советник министра МВД рассказал, что по данным нашей разведки есть информация, что уже был такой приказ о вхождении на украинскую территорию белорусской армии именно когда российские войска были на севере Украины, но большое количество военного боевого командования Беларуси написали рапорты на увольнение, таким образом отказываясь воевать с Украиной.



"Еще один весомый фактор, играющий большую роль, что у белорусов была очень большая вера в русскую армию. Они действительно думали, что армия РФ непобедима, и жили этим мифом. Белорусы увидели, что здесь происходит с русской армией, и поняли, что при всем преимуществе и приоритете, армия РФ не может продвигаться. Соответственно, вероятность вхождения белорусов со стороны Волыни, одними и без поддержки, является достаточно низкой, но опять же мы готовы к любым вариантам" - подчеркнул Ростислав Смирнов.

11 июня ГУР Министерства обороны Украины сообщало, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами.

13 июня один из эмиграционных лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко в эфире Еспресо рассказал, что в Беларусь в последнее время проникло 5 тыс. офицеров ЧВК "Вагнера" и военнослужащих РФ в гражданской одежде.

14 июня в эфире Еспресо генерал армии Украины Николай Маломуж выразил мнение, что белорусские солдаты не готовы идти воевать против Украины: у них нет ни мотивации, ни понимания таких действий

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