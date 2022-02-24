Вероятность умереть в ДТП больше, чем от вторжения России, - в МВД призвали украинцев оставаться дома

Об этом Геращенко написал в Facebook.



По словам Геращенко, сейчас возможность погибнуть в ДТП намного больше, чем из-за военной агремии РФ.



"После вторжения многие жители Киева хотят уехать, чтобы обезопасить свои семьи. На выездах из Киева огромные пробки. Я не рекомендовал бы Вам ехать прямо сейчас. Вы просто потратите много часов стоя в пробках и нервничая. Пожалуйста, соблюдайте правила ПДД. Поскольку возможность погибнуть на дороге гораздо больше, чем от российского вторжения", - написал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.



Геращенко также отметил, что патрульная полиция не будет приезжать на оформление ДТП без пострадавших.



"Если Вы, Водитель, попали в ДТП без жертв и травм, пожалуйста, обменяйтесь телефонами с другим водителем и не огораживайте дорогу тем, кто хочет проехать. Патрульная полиция не будет выехать на выезды по оформлению ДТП без пострадавших. Просим отнестись к этому с пониманием. У полиции сейчас более важные дела обеспечивать порядок на улицах городов", - говорится в сообщении.