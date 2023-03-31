При этом оружие будет русским, а часть белорусских военных, якобы, научат его использовать. Что это значит?

1. Читаем "с конца". Объект русский. Лукашенко не получит в свое распоряжение СО, но сможет говорить об усилении безопасности страны. На самом деле у нас есть постоянная военная база на территории Беларуси. Ведь наивно полагать, что охрану своего ЯО РФ отдаст кому-то другому.

База, без подписания соответствующих документов, двусторонних договоров и понимания, на какой период и на каких условиях. И ее, в отличие от узла связи ВМФ, локатора под Ганцевичами или мобиков на полигонах быстро не попросишь "на выход". Нужна "консультация по РФ", независимо от результатов войны в Украине.

То есть Россия пытается привязать к себе Беларусь еще больше, делая крайне затруднительным дрейф к уменьшению российского влияния как в западном направлении, так и в восточном (Китай). Путин, понимая слабость положения Лукашенко, делает заявку на постоянное присутствие РФ как силы влияния в прицеле как на окончание войны в Украине, так и на внутрибелорусские процессы.

Россия пытается привязать к себе Беларусь еще больше, делая крайне затруднительным дрейф уменьшения российского влияния как в западном направлении, так и в восточном (Китай). Путин, понимая слабость положения Лукашенко, делает заявку на постоянное присутствие РФ как силы влияния в прицеле как на окончание войны в Украине, так и на внутрибелорусские процессы.

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2. Это удар по договору о нераспространении ядерного оружия, подписантами которого являются и РФ, и Беларусь. Пункт 1 договора свидетельствует, что ни одна из стран, имеющих ядерное оружие, не будет прямо или косвенно передавать его государству, не владеющему таким. Пункт 2 говорит, что государство, не имеющее ядерного оружия, не будет прямо или косвенно брать его. Именно поэтому РФ будет говорить не о передаче, а о размещении. Именно поэтому размещение российской военной базы в Беларуси будет означать, что это произойдет на постоянной основе. Вполне возможно с передачей в долгосрочное использование территории под нее.

Такой шаг — попытка поднять ставки в противостоянии с ЕС и США в вопросах, в том числе войны в Украине. И, по большому счету, "приглашение к консультациям". Россия по-прежнему рассчитывает на замораживание войны "где-то посередине" как выгодный для себя вариант выхода из затруднительного положения. Именно поэтому Путин называет дату окончания строительства хранилища – 1 июля. И анонсирует дальнейшую транспортировку ЯЗ. Уверенности в вероятности успеха в войне нет, уверенности в удержании фронта так же нет.

Единственный вариант — договоренности по "большому геополитическому обмену". Более того, такой вариант позволит окружению Путина создать приемлемый для общества способ победы в войне против Украины.

В этом контексте интересна возможная позиция Китая. С одной стороны, Пекину крайне не выгодна ядерная эскалация, о которой он говорил. Но для КНР выгодно завершение войны в Украине без поражения любой из сторон, с ослабленной Россией (т.е. завершение в течение года). И выгодно, когда Кремль пытается расшатать основы глобальной безопасности. Ведь в таком случае консультации США и КНР по новому мироустройству становятся еще более актуальными — два "адекватных" центра силы должны договориться, как сдерживать не слишком адекватные стремления других стран. Таким образом, угрозы КНР могут быть восприняты относительно спокойно. С реальным размещением уже сложнее — это удар по интересам и позиции Китая в области безопасности, а также (в значительно меньшей степени) попытка со стороны Кремля ограничить китайскую экспансию на страны бывшего СССР (та же Беларусь).

Лукашенко на фоне конфликта с Западом будет использовать заявления о размещении Союза в Беларуси как свидетельство роста своей политической устойчивости и субъектности.

Сам Лукашенко на фоне конфликта с Западом будет использовать заявления о размещении Союза в Беларуси как свидетельство роста своей политической устойчивости и субъектности. На самом деле он не понимает, что о будущем Беларуси (и его в Беларуси) разговоры с ним станут крайне нелогичными. Страны ЕС, КНР (в случае реального размещения) будут говорить с Москвой, а не с Минском. А вот РФ сможет спокойно делать то, что хочет. Вплоть до операции под кодовым названием "Саша уже получил – давайте нового".

Получит ли деньги за базу Лукашенко? Скорее всего, нет. Ему продадут иллюзию собственного могущества. Поэтому даже с точки зрения финансов (а выплаты за аналогичные объекты в мире очень велики) его оставят не с деньгами, а с иллюзией о своем влиянии.

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А что потом?

Ключевым фактором заявлений Путина является все же попытка выйти на консультации по завершению войны в Украине. Напомним, что ядерный шантаж Путин уже пытался использовать дважды в 2022 году. Не удалось. Сейчас, особенно после ордера на арест (как сигнал Запада из-за того, что Путина перестали рассматривать как партнера в переговорах) начинается третий раунд, уже не только на словах.

Ключевым фактором заявлений Путина все же попытка выйти на консультации по завершению войны в Украине. Напомним, что ядерный шантаж Путин уже пытался использовать дважды в 2022 году. Не удалось

В Кремле ждут начала переговоров. И даже очерчивают дату.

Но возникает вопрос, а что будет, если шантаж останется без ответа?

До июля вероятность консультаций в любом случае невелика — западные партнеры Украины будут ждать украинского наступления, и уже по его результатам будут определяться с логикой дальнейших военно-политических действий.

• Если наступление будет успешным, то особой необходимости в очередной раз говорить с Путиным нет. Тогда работает логика дожать, чтобы РФ вышла из большей части оккупированных территорий.

• Если наступление провалится, тогда у Путина действительно появляются шансы. Именно поэтому не исключено, что набранные мобики (которые еще не пускались в бой) и новые контрактники будут нацелены на сдерживание украинского продвижения в мае — июне. Для Кремля такая задача становится ключевой. После этого война рискует затянуться не на год, а на больший срок. И здесь уже есть место для политического маневра.

И все же возможность того, что шантаж Путина сработает, невелика. Что будет, если нет? Следующий этап эскалации – применение ядерного оружия. Но это совсем другая война с другими участниками, иным масштабом. Где, кстати, новая "база хранения ЯО" на территории Беларуси станет целью первой десятки для поражения.

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Об авторе. Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего

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