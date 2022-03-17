Вероятность штурма Киева сохраняется, но оборона столицы является стратегической задачей государства, - пресс-секретарь Минобороны

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал на брифинге в Медиацентре "Украина", передает УНИАН .

"Я хочу подчеркнуть, что остается вероятность осуществления врагом попыток штурмовать столицу. Однако, я хочу заверить, что оборона города Киева как столицы Украины является стратегической задачей всего государства", - сказал Мотузяник.

Он сообщил, что к обороне Киева привлечены лучшие подразделения ВСУ: Сухопутные войска, десантно-штурмовые войска, Силы Специальных операций.

Ситуация в пригородах Киева, в частности, в Гостомельском, Бучанском и Ирпенском направлении, по словам Мотузяника, остается без изменений.



Он добавил, что ВСУ проводят специальные мероприятия.

"Мы не можем говорить открыто обо всех специальных мероприятиях, которые осуществляются подразделениями и специальными подразделениями Вооруженных сил Украины. Это направление чрезвычайно важно. Это пригород столицы, с целью дальнейшей обороны города Киева. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы предотвратить возможное наступление противника" , - подчеркнул Мотузяник.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

.