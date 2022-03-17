Вероятность штурма Киева сохраняется, но оборона столицы является стратегической задачей государства, - пресс-секретарь Минобороны
Вооруженные силы Украины проводят специальные мероприятия вокруг Киева
Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник рассказал на брифинге в Медиацентре "Украина", передает УНИАН .
"Я хочу подчеркнуть, что остается вероятность осуществления врагом попыток штурмовать столицу. Однако, я хочу заверить, что оборона города Киева как столицы Украины является стратегической задачей всего государства", - сказал Мотузяник.
Он сообщил, что к обороне Киева привлечены лучшие подразделения ВСУ: Сухопутные войска, десантно-штурмовые войска, Силы Специальных операций.
Ситуация в пригородах Киева, в частности, в Гостомельском, Бучанском и Ирпенском направлении, по словам Мотузяника, остается без изменений.
Он добавил, что ВСУ проводят специальные мероприятия.
"Мы не можем говорить открыто обо всех специальных мероприятиях, которые осуществляются подразделениями и специальными подразделениями Вооруженных сил Украины. Это направление чрезвычайно важно. Это пригород столицы, с целью дальнейшей обороны города Киева. Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы предотвратить возможное наступление противника" , - подчеркнул Мотузяник.
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