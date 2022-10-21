Вероятность наступления на Украину из Беларуси минимальна, - британская разведка
В британской разведке назвали маловероятным, что РФ перебросила в Беларусь значительное количество войск и что беларусы будут наступать на Украину
Об этом говорится в твиттере ведомства.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября заявил, что к новой группировке войск привлекут 70 тыс. беларусских и до 15 тыс. российских военных. Власти РБ 15 октября обнародовали видео якобы прибытия военных РФ в Беларусь.
"Однако на сегодняшний день маловероятно, что Россия действительно разместила значительное количество дополнительных войск в Беларуси. РФ вряд ли сможет сформировать боеспособные формирования заявленной численности – ее силы сконцентрированы в Украине. Беларусские военные, скорее всего, сохраняют минимальные возможности для проведения сложных операций", – отметили в британской разведке.
В минобороны Великобритании отметили, что прибытие беларусов в РФ - предположительно, попытка продемонстрировать российско-беларусскую солидарность и убедить Украину перебросить войска для защиты северной границы.
- 20 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий беларусского и российского руководства.
- Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что беларусские войска на границе с Украиной могут попытаться отвлечь внимание ВСУ на себя.
- 21 октября Институт исследования войны назвал невысоким риск наступления из Беларуси.
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