Вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера, - глава Бюро нацбезопасности Польши

Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP .



По его словам, заявления России об отводе войск от границы Украины не подтверждаются действиями.



"Речь идет даже об увеличении численности войск. Американцы сообщают о 7 тыс. военных. Западные источники говорят, что их больше, а не становится меньше", - заявил Солох.



"Отчеты за последние часы вызывают беспокойство, ведь многие показатели указывают на то, что вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера", - подчеркнул глава Бюро нацбезопасности.



На вопрос о последних разведывательных данных о возможных сценариях нового российского нападения на Украину, Солох ответил, что РФ может "повторить в общих чертах информацию, которая допускает самый радикальный и самый опасный вариант, что массовая, кровавая атака будет предшествовать ракетным ударам, и позже может произойти вторжение российских войск в Украине".



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