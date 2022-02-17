Вероятность нападения РФ на Украину сегодня выше, чем вчера, - глава Бюро нацбезопасности Польши
В Польше утверждают, что отчеты за последние часы вызывают беспокойство, а вероятность нового вторжения РФ в Украину сегодня выше, чем вчера
Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох, сообщает PAP .
По его словам, заявления России об отводе войск от границы Украины не подтверждаются действиями.
"Речь идет даже об увеличении численности войск. Американцы сообщают о 7 тыс. военных. Западные источники говорят, что их больше, а не становится меньше", - заявил Солох.
"Отчеты за последние часы вызывают беспокойство, ведь многие показатели указывают на то, что вероятность российского нападения на Украину сегодня выше, чем вчера", - подчеркнул глава Бюро нацбезопасности.
На вопрос о последних разведывательных данных о возможных сценариях нового российского нападения на Украину, Солох ответил, что РФ может "повторить в общих чертах информацию, которая допускает самый радикальный и самый опасный вариант, что массовая, кровавая атака будет предшествовать ракетным ударам, и позже может произойти вторжение российских войск в Украине".
- Напомним, министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений". 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО сообщили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ. Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина не наблюдает отвода российских войск. Разведка США также пока не видит признаков отвода войск РФ от украинской границы.
- Позже в Белом доме сообщили, что за последние дни количество российских войск на украинской границе возросло по меньшей мере на 7 тыс . рублей.
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