"На Волынском и Полесском направлениях вооруженные силы Республики Беларусь усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области", - отметили в Генштабе.

Эти маневры совпали со встречей Владимира Путина и Александра Лукашенко, состоявшейся 22 мая в Сочи, а мониторинговый проект "Беларуский гаюн" сообщил, что впервые за два месяца зафиксировало движение "искандеров" к границе с Украиной.

Масла в огонь подлил также госсекретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович, заявивший о "попадании на белорусскую территорию ДРГ из Украины".

Такое заявление свидетельствует о готовности россиян и марионеточного белорусского правительства поднять градус противостояния с Украиной, убежден Игорь Романенко – генерал-лейтенант в отставке, экс-замначальника Генерального штаба ВСУ.

"Белорусы готовят casus belli – формальную причину для любых действий. В конце концов, так же начинали войну немцы с поляками, СССР с финнами. Россия так делала в Грузии и продолжает свое типичное поведение и сейчас. В свое время они наносили удары по своему же селу. Тогда показали, зафиксировали, опровергли. А тут – аналогичная история", – говорит Романенко.

Путину нужна пауза, чтобы подготовить третью волну наступления

Обострение на украинско-белорусской границе можно было спрогнозировать, уверен военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. После каждой встречи Лукашенко с Путиным начинается движение войск в сторону нашей границы, фиксируется более активная разведывательная деятельность.

"Чем это закончится сегодня, прогнозировать очень трудно, но вероятность вмешательства Беларуси растет. Я бы оценил ее сегодня как 50 на 50. Тем более, что подтягиваются ракетные подразделения – это опаснее для нас, потому что мы уже имеем опыт, когда с территории Беларуси наносили ракетные удары по нашей территории.

Жданов говорит, что Путину обязательно нужно втянуть Беларусь в войну, потому что ему нужно расширить географию боевых действий.

"Ему нужна хоть какая-то помощь, хоть какой-то союзник. Если брать страны ОДКБ, то белорусская армия – самая многочисленная и, пожалуй, самая боеспособная (за исключением РФ). А сейчас наступает период, когда Путину крайне нужна оперативная пауза, которую может создать вмешательство белорусской армии в войну.

Оперативная пауза нужна России, потому что все резервы, которые сегодня можно ввести в бой, уже введены. И для того, чтобы собрать войска для очередной волны наступлений в Украине, ему нужно время. Обратите внимание – на всех направлениях, где россияне наступали, сегодня они уже перешли к обороне. За исключением северодонецкого направления, где захватчики продолжают наступательные действия", – подчеркнул военный эксперт.

Жданов уверен, что если Путин сможет собрать войска на третью волну наступления, то он не планирует останавливаться на административных границах Донецкой и Луганской областей, а если сможет, то пойдет дальше.

"Их действия свидетельствуют, что они не планируют уходить из южных и восточных регионов Украины, пытаясь возродить проект "Новороссия". РФ хочет дойти до Приднестровья, и мечта захватить Киев где-то тоже до сих пор теплится", - подчеркнул полковник запаса.

Обострить ситуацию в Приднестровье тяжело, поэтому россияне вернулись к варианту с Беларусью

Лукашенко маневрирует – он делает все, чтобы окончательно не ссориться с Путиным. Но с другой стороны, он не хочет окончательно влезать в войну, которая, если Лукашенко встрянет еще больше, станет его концом. Так объясняет поведение белорусского диктатора экс-замначальника Генштаба Игорь Романенко.

Он считает, что сценарий, при котором Путин заставит Лукашенко дать приказ вооруженным силам Беларуси наступать, весьма вероятен.

"Путину нужно поднимать градус, поэтому он мог принять такое решение. Иностранная разведка говорит, что Путин еще несколько недель назад принял решение по Приднестровью. Но они не могут обеспечить там условия для проведения воздушной и морской десантной операции – украинцы просто не дают им такой возможности", – объясняет Романенко.

Генерал-лейтенант в отставке говорит: Путину необходимо открыть еще один фронт.

"Поэтому если с военной точки зрения не выходит в Приднестровье, то к открытию этого нового фронта могут активнее побуждать Лукашенко. С военной точки зрения через Беларусь Кремлю сделать это проще", - заметил Романенко.

Итак, эксперт подчеркнул, что Украина вынуждена держать на белорусском направлении соответствующие силы и не применяет их там, где они сегодня крайне нужны.

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