Вероятность мятежа в РФ и личной опасности Путина растет ежедневно, - экс-депутат Госдумы

Об этом бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил в эфире Радио НВ.

"В настоящее время нет более оппозиционно настроенного круга внутри российского общества, чем российское правительство. Они там сто процентов шокированы происходящим с войной, не согласны с этим, но не могут ничего сделать. Они не понимают, что им сейчас сделать. (Им говорят - ред.), что это не их дело, что это решение великого вождя, и они просто сидят тихо и все", - сказал он.

По словам экс-депутата, подавляющее большинство в окружении Путина хотело бы завершить войну в Украине с минимальными потерями для России и восстановить какие-либо связи с Западом.

Так, по словам Пономарева, "вероятность какого-то мятежа и личной опасности для Путина растет каждый день".

"Это очевидно. Но еще нет определенного триггера, который бы заставил людей действовать. Им сейчас страшнее что-то сделать против Путина, чем оставаться такими, какие они есть. Я считаю, что со временем это будет меняться, потому что там и население очень недовольно, и давление Запад будет расти", - сказал политик.

29 мая в интервью французскому телеканалу TF1 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал догадки о том, что у президента Владимира Путина серьезная болезнь. Лавров считает, что у Путина не видно симптомов никаких заболеваний.

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