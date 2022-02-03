"Вероятность эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", - Минобороны

Об этом он сказал во время брифинга.



По его словам, с момента его заявления 28 января в Верховной Раде "существенных изменений" на границе не произошло.



"Мы не фиксируем сегодня формирования ударных подразделений. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день рассматривается как низкая", - сказал министр.



Он отмечает, что украинская разведка постоянно фиксирует изменения на границе (украинско-российской и украинско-белорусской) и сравнивает свои данные с данными партнеров.

Напомним, ранее министр сообщил, что у украинской границы находятся около 115 тысяч военных (речь идет только о наземном компоненте, без авиации и морских сил). Это общее количество военных и на территории Беларуси, и в близлежащих районах РФ, в том числе в оккупированном Крыму и Донбассе.