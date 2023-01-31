Вероятное попадание ракеты: в Сумской области прогремел взрыв, пострадали гражданские
Вечером 31 января на территории госпредприятия в городе Шостка Сумской области прогремел взрыв
Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование "Север".
"В промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется), повредив при этом крышу, перекрытия, окна", - говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадали двое мирных жителей, они госпитализированы.
Сообщения о взрыве поступило на линию "102" около 18:20.
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