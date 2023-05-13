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Вероятно, в Москве есть тактика затянуть войну до выборов в США, - Фейгин

13 мая, 2023 суббота
20:39
Война с Россией

Российский оппозиционер Марк Фейгин считает, что у Кремля остается резерв - затягивание войны, и возможный выход - трансформация военной политики в дипломатические рельсы

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"У Путина вариантов немного: он может надеяться сейчас отразить украинское контрнаступление, попытаться с ним справиться и перевести все в дипломатический формат. Хотя каждый раз он пытается такое сделать, затягивание – дипломатический формат. Потому что когда 19-20% оккупированной территории Украины уменьшатся до 10% в результате контрнаступления, то переговорных позиций и возможностей для шантажа останется совсем мало. Для Путина критичен этот цейтнот. Я думаю, что некоторые сигналы о том, что он хочет договариваться более существенно, уже есть", - сказал российский оппозиционер.

Марк Фейгин добавил, что Москва хотела бы свои намерения относительно договоренностей реализовать до контрнаступления Украины, потому что после успешного наступления ВСУ эта инициатива РФ не будет иметь желаемого результата, тем более у Кремля нет планов и финальной точки, до чего нужно им дойти.

"Если дойти до Киева, то это смешно. Потому что при такой поддержке Запада и мобилизации, которая дала почти миллион силового блока Украине, как он собирается этого достичь? Когда, в какие сроки? Вероятно там есть тактика затянуть войну до выборов в Америке. Трамп уже снова отличился во время своего публичного выступления в CNN, уклонившись от ответа на вопрос, желает ли он победы Украине, возможно, в Кремле надеются, что российская армия начнет воевать как-то иначе, захватывая город за городом? Но с какого чуда? У них какая-то особая военная техника есть?Была надежда на поставки из Китая, на тотальную поддержку китайской военной техникой и вооружением, боеприпасами и т.п., но она не оправдалась. резерв - исключительно затягивание войны, и возможный выход - трансформация военной политики в дипломатические рельсы, конечно, такая возможность есть, но степень потери лица в таком случае - непрогнозируемая, так как это может быть как 50 на 50, так и полная капитуляция Москвы, вывод всех войск отовсюду. И что тогда?" – прокомментировал Фейгин.

  • 4 мая Орбан заявил о необходимости вернуть Трампа к власти в США, чтобы завершить войну в Украине.
  • 11 мая в эфире эфира телеканала CNN ДональдТрамп призвал уменьшить поставки оружия Украине
  • Также бывший президент США Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может помешать переговорам с Россией.
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Дональд Трамп
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оружие для Украины
наступление ВСУ
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