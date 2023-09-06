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"Вероятно, Умеров установит справедливость": нардеп Цымбалюк об отсутствии экс-военнослужащих на фронте

6 сентября, 2023 среда
19:26
Новости

Новый министр обороны Украины Рустам Умеров изъявил желание взять под личный контроль центр комплектования

Об этом заявил народный депутат Украины Михаил Цымбалюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"То, что сообщил мне новоназначенный министр обороны, и коллеги из Министерства обороны, действительно владеющие темой, то единицы из бывших руководителей ТЦК и психологического обеспечения попали "на ноль", или там, где проходят боевые действия. Для этого есть объективные причины" , потому что большинство из них имеют звание полковников и подполковников, а это должность командиров батальонов, не ниже, и им не могут доверить личный состав, потому что большинство из них не имеют боевого опыта, но здесь должна быть социальная справедливость. Я думаю, что новый министр, пообещавший взять под личный контроль, здесь установит справедливость, но еще раз подчеркиваю, что это будет работать тогда, когда будет четкий приказ Министерства обороны, когда служба в ТЦК будет проходить на ротационной основе. в большинстве военных учебных заведениях, когда преподавателем может быть только тот, который имеет боевой опыт. Более того, мы знаем, что определенное количество личного состава после ранения ожидает очередного пересмотра медицинскими комиссиями своего состояния здоровья", - сообщил Цымбалюк.

По его словам, уже к концу этого года мы реально увидим конкретные результаты.

"Не одновременно всех изменить, потому что нужно выполнять и план мобилизационный. И более того, там не только мобилизация, это и смена личного состава, это и многое, что обеспечивают полноценную деятельность также определенных территорий, это и планы подготовки, постановка на военный учет. И то, о чем мы говорили, также центр комплектования выдает право на бронь на многих гражданских предприятиях, обеспечивающих полноценное несение боевых действий", - рассказывает народный депутат.

Только тогда, когда у нас будет надежный тыл, работающая экономика, сельское хозяйство, только тогда мы будем иметь успех на фронте.

"Из-за того, обеспечение и развитие экономики и перевод ее на военные рельсы, это тоже задача и центров комплектования, потому что они должны различить кто нужен в тылу, а кого нужно мобилизовать", - считает Михаил Цымбалюк.

  • В воскресенье, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение министра обороны Алексея Резникова.
  • В среду, 6 сентября, Верховная Рада Украины согласовала назначение Рустема Умерова министром обороны.
  • До своего назначения на эту должность был избран народным депутатом от 9-го созыва в 2019 году от партии "Голос". 7 сентября 2022 года он назначен на должность главы Фонда государственного имущества Украины.
Украина
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политика
Военные новости
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