Вероятно, украинские военные будут овладевать системой Patriot в США, – Politico

Об этом со ссылкой на двух должностных лиц министерства обороны пишет Politico.

По информации издания, окончательное решение еще не принято, однако новость о том, что министерство обороны США рассматривает возможность проведения такого обучения в Штатах, появилась через день после того, как администрация Байдена объявила о предоставлении Украине батареи Patriot.

С момента вторжения России в феврале 2022 года украинские военные тренировались на различных системах вооружения, предоставленных НАТО, включая ракетно-артиллерийскую систему высокой мобильности производства США, в Восточной Европе, Германии и Соединенном Королевстве. Но до сих пор никаких учеб не проводили в США.

Система противовоздушной обороны Patriot довольно сложная. По ожиданиям, на обучение украинцев руководить ею (для этого обычно нужно 90 военнослужащих) уйдет несколько месяцев, сообщили в Пентагоне.

В департаменте еще обсуждают, проводить обучение полностью или частично в Соединенных Штатах, а не в третьей стране, например, на американской базе в Европе, сообщили изданию официальные лица на условиях анонимности.

В США обучение целесообразно было проводить на базе Форт-Силли, штат Оклахома, где есть большинство инструкторов и комплексных тренажеров, сказал один из чиновников. В то же время проведение обучения в Европе связано с большими материально-техническими трудностями.

В то же время, представитель министерства обороны США отказался комментировать журналистам эту тему.

Систему, которая включает в себя несколько машин поддержки со станциями управления, радарами и генераторами, передадут только после того, как украинцы полностью не научатся ею пользоваться.

21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot. Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев

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