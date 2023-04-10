Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Скорее всего, недавно разорвавшиеся над Феодосией ракеты были выпущены из украинского ОТРК "Гром-2". Такие выводы можно сделать на фоне того, что США до сих пор не передавали нам дальнобойные средства поражения. В частности, ракеты Atacms. Американцы очень тщательно относятся к своим экспортным операциям. Если бы такие ракеты были поставлены Украине, они бы об этом сообщили. Поэтому, учитывая тот факт, что на вооружении ВСУ уже могут быть наши ОТРК, россиянам бессмысленно уже бежать и на территорию оккупированного Крыма", - рассказал Молчанов.

Политолог также сообщил, что ситуация на временно оккупированных территориях Херсона остается без изменений

"Россияне должны осознать, что оккупированный Крым и северная акватория Черного моря в зоне поражения Сил обороны Украины. Единственным предохранителем того, чтобы все российские оккупационные войска были уничтожены, остается недостаток ракет к дальнобойным средствам поражения ВСУ. Что касается непосредственно ситуации на оккупированных территориях Херсонщины, то кардинальных изменений пока не происходит", - добавил он.