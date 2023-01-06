Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Конечно, Германия передаст Украине танки Leopard 2A. Поскольку именно решение о передаче Украине БМП Marder является намеком на то, что Германия готовится передать Украине танки", - пояснил Киричевский.

Военный эксперт считает, что Германия и Венгрия ведут переговоры о задержке поставок немецких танков в Будапешт.

"Я считаю, что танки Leopard 2A для Украины заберут в Венгрии. Ведь буквально вчера появилась информация, что немецкий концерн Rheinmetall подписал с Венгрией огромный контракт на строительство завода по производству боеприпасов. Этот контракт может быть частью происходящих сейчас торгов. В частности, что Берлин не будет обращать внимания на некоторые действия и заявления венгерских властей, а они должны будут ждать своей очереди в поставках танков Leopard 2A. Поэтому законтрактованы 44 танка Leopard 2A7 для Венгрии могут поехать в Украину", - добавил он.

Президент Джо Байден и канцлер Олаф Шольц после телефонных переговоров объявили об общем пакете военной помощи Украине: США намерены поставить Украине БМП Bradley, а Германия - БМП Marder.

Издание Spiegel писало, что Германия планирует поставить Украине от 20 до 40 БМП Marder.

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