Вероятно, сотни тысяч украинских беженцев останутся в Чехии, – министр МВД Вит Ракушан

Об этом сообщает Prague Morning.



Во время разговора с Комитетом безопасности Ракушан отметил, что на 5 апреля количество прибывших беженцев уменьшается, однако, по его словам, это не повод для оптимизма.



МВД Чехии намерено разработать стратегию управления миграционной волной, которая будет работать по нескольким сценариям, от 250 тыс. беженцев в Чехии до 1 миллиона. Он добавил, что он ожидает от 500 000 до 550 000 беженцев.



Совместное исследование PAQ и некоммерческой исследовательской организации České priority предполагает, что другие волны миграции возможны даже после окончания войны.



"Необходимо учитывать как начальную волну беженцев, так и долгосрочные волны, которые ожидаются из-за разорения страны. Кажется возможным, что в ближайшие годы будет несколько волн миграции. Смогут выезжать люди из южных и восточных регионов Украины, поскольку это сложно сделать во время войны", – говорится в исследовании.



Также исследование RAND о более чем 50 различных конфликтах показало, что в среднем более 30% беженцев не вернулись в свою страну в течение десяти лет.



"Мы можем ожидать, что большое количество беженцев в Чехии останется на более длительный период. Надлежащая интеграция в жилье, вовлечение детей в образование и использование квалификации в трудовой жизни является предпосылкой для полноценного участия беженцев в чешском обществе. Это также может быть социально и экономически выгодным в долгосрочной перспективе.", – добавляют в исследовании.



Как сообщает издание, Чехия выделила 300 миллионов крон на субсидии муниципалитетам и некоммерческому сектору в рамках программ для беженцев из Украины, таких как обучение чешскому языку и интеграция беженцев в жизнь общины.

Напомним, по состоянию на 2 апреля Чехия выдала вынужденно переселенным людям из Украины 257 111 специальных виз, позволяющих получить убежище. Больше всего граждан временно поселилось в Праге.

Также в Праге заработала радиостанция, помогающая адаптироваться украинским беженцам.