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Вероятно, сотни тысяч украинских беженцев останутся в Чехии, – министр МВД Вит Ракушан

5 апреля, 2022 вторник
15:52
беженцы из Украины

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан считает, что треть нынешних беженцев может остаться в стране после завершения российско-украинской войны

Об этом сообщает Prague Morning.

Во время разговора с Комитетом безопасности Ракушан отметил, что на 5 апреля количество прибывших беженцев уменьшается, однако, по его словам, это не повод для оптимизма.

МВД Чехии намерено разработать стратегию управления миграционной волной, которая будет работать по нескольким сценариям, от 250 тыс. беженцев в Чехии до 1 миллиона. Он добавил, что он ожидает от 500 000 до 550 000 беженцев.

Совместное исследование PAQ и некоммерческой исследовательской организации České priority предполагает, что другие волны миграции возможны даже после окончания войны.

"Необходимо учитывать как начальную волну беженцев, так и долгосрочные волны, которые ожидаются из-за разорения страны. Кажется возможным, что в ближайшие годы будет несколько волн миграции. Смогут выезжать люди из южных и восточных регионов Украины, поскольку это сложно сделать во время войны", – говорится в исследовании.

Также исследование RAND о более чем 50 различных конфликтах показало, что в среднем более 30% беженцев не вернулись в свою страну в течение десяти лет.

"Мы можем ожидать, что большое количество беженцев в Чехии останется на более длительный период. Надлежащая интеграция в жилье, вовлечение детей в образование и использование квалификации в трудовой жизни является предпосылкой для полноценного участия беженцев в чешском обществе. Это также может быть социально и экономически выгодным в долгосрочной перспективе.", – добавляют в исследовании.

Как сообщает издание, Чехия выделила 300 миллионов крон на субсидии муниципалитетам и некоммерческому сектору в рамках программ для беженцев из Украины, таких как обучение чешскому языку и интеграция беженцев в жизнь общины.

  • Напомним, по состоянию на 2 апреля Чехия выдала вынужденно переселенным людям из Украины 257 111 специальных виз, позволяющих получить убежище. Больше всего граждан временно поселилось в Праге.
  • Также в Праге заработала радиостанция, помогающая адаптироваться украинским беженцам.

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                                    вторник
                                

                                

                                    5 апреля
                                

                            

                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
17:03


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Латвия

                                                                                    

                                                                        

                                        Латвия готовится принять от 30 до 40 тысяч украинских беженцев
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:55


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        ЧМ-2022: Сборная Украины узнала дату стыкового матча против Шотландии
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:50


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Это армия извращенцев. Мы воюем с дегенератами, криминальными недолюдками – комбат ТрО
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                                                    

                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:47


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            санкции против рф

                                                                                    

                                                                        

                                        Латвия и Эстония высылают российских дипломатов и закрывают консульства РФ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:42


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Енс Столтенберг

                                                                                    

                                                                        

                                        Союзники поддерживают проведение расследования военных преступлений России в Украине, - генсек НАТО
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:35


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Канцлер Австрии обсудил с Зеленским возможность посетить Киев
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:32


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        На Полтавщине украинские военные сбили две вражеские ракеты, - председатель ОВА
                                    

                                

                            


                        

                                                    

                                
                                                            

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:28


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Порошенко

                                                                                    

                                                                        

                                        Исключение России из ООН и лишение ее права вето в Совбезе – единственный путь для обеспечения мировой безопасности, – Порошенко
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:25


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Российские мародеры продают на сайте объявлений форму сборной Украины, которую "взяли под Броварами в качестве трофея"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:24


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Урсула фон дер Ляйен

                                                                                    

                                                                        

                                        Эмбарго на российский уголь и закрытие портов для судов из РФ: глава Еврокомиссии рассказала о новом пакете санкций от ЕС
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:15


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Победа будет тогда, когда мы отвоюем все свои территории, а Россия распадется на 20 или более государств — комбат батальона ТрО Киева
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
16:10


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "Мы решили выдворить российских дипломатов", - министр иностранных дел Испании
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:50


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Кулеба

                                                                                    

                                                                        

                                        Кулеба призвал ввести против РФ "мать всех санкций", чтобы не допустить "новых Буч"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:37


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Александр Сушко

                                                                                    

                                                                        

                                        "Подрывает единство украинцев перед лицом вражеского нашествия": директор фонда "Возрождение" Сушко об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:36


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Ким опубликовал видео, как рашисты ударили снарядом по детской больнице в Николаеве
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:17


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Epic Games

                                                                                    

                                                                        

                                        Компания Epic Games перечислила для Украины прибыль с нового сезона видеоигры Fortnite, - Федоров
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Россияне планируют масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней украинскую армию, - СБУ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Сервис интернет-телевидения Oll.tv открыл свободный доступ к 50 телеканалам в Украине и за границей
                                    

                                

                            


                        

                                                                            

                                
                                                            

                                            
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:03


                                    
                                                                            
Эксклюзив

                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Мечты о Судоплатове. Чего хотят на самом деле русские либералы?
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
15:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Швеция и Дания высылают российских дипломатов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:57


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Зеленский отверг возвращение ОРДЛО и Крыма военным путем, оценив возможные потери только на Донбассе в 40-50 тыс. наших солдат
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:51


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        В Берлине арестовали двух мужчин, которые насмехались над украинскими беженцами и выкрикивали пророссийские лозунги
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:49


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Тренер сборной Украины по футболу больше месяца защищал Киев с оружием в руках
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:13


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        На Запорожье оккупанты захватили и заменили больницу, прогнав медиков и пациентов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:12


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "Ашан. Украина" заявил, что французские владельцы больше не будут финансировать свой бизнес в РФ. "Ашан.Россия" это опровергает
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
14:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Утратил моральное право: Оккупационные власти Крыма "наказали" Усика за правду о войне РФ против Украины
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:52


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Пространство для детей, медицинская помощь и пункт психологической поддержки. Как работает новый центр для беженцев в Варшаве
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:46


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            СБУ

                                                                                    

                                                                        

                                        Передавал оккупантам пароли и сведения о военных и гражданских: руководителю Николаевской окружной прокуратуры объявили подозрение в государственной измене
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:45


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Кирилл Шевченко

                                                                                    

                                                                        

                                        Мир предоставил Украине поддержки на $20 млрд, - НБУ
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:30


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Оккупанты окончательно разрушили харьковский "Фельдман Экопарк"
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:22


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Facebook Instagram

                                                                                    

                                                                        

                                        В Facebook назвали причину блокировки хештегов о зверствах россиян в Буче
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:19


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Юрий Бутусов

                                                                                    

                                                                        

                                        "Презрение власти ко всем украинцам, мнение, будто "война все спишет": журналист Бутусов прокомментировал отключение Еспресо, Прямого и 5 канала
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:02


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        На этой неделе Киев посетят президент ЕС и глава европейской дипломатии, - спикер Еврокомиссии
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
13:01


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Италия объявила, что высылает 30 российских дипломатов
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:56


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Еспресо, Прямой и 5 канал должны были включиться в общий эфир, отключение выглядит как не очень разумная цензура, - главред LB.ua
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:50


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Провайдер "Зеонбуд" не знает причин отключения Еспресо, Прямого и 5 канала из эфира, - Детектор медиа
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:50


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        "Мы мечтаем вернуться домой и не слышно воздушных тревог". История украинской беженки в Бельгии
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:41


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        В Будапеште создали инсталляцию в виде детской братской могилы, чтобы почтить убитых оккупантами украинских детей
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:32


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            Богдан Буткевич

                                                                                    

                                                                        

                                        "Инфомародерство и сведение политических счетов": журналист Буткевич об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала
                                    

                                

                            


                        

                                                                    
                                                
                        
                        
                                                
                        

                            
                            

                                

                                    
12:28


                                    
                                                                    

                                

                                                                            

                                            

                                                                                    

                                                                        

                                        Футболист сборной Украины заявил, что россияне расстреляли на блокпоста в Херсоне его друга
                                    

                                

                            


                        

                                                                                    

            


            

                            
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                Про нас
            

        

                

            
        

            

    


        
        
                

            

                                    
                
                                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                    
                
                                    
                        
                            
                        

                    
                            

        

    



    

        

            
        

    

    

                    
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