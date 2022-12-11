Удары по военным объектам РФ

Итак, начну с того, что 10 и 11 декабря стали продолжением хорошего тренда – это удары и высокоточными HIMARS, и более дальнобойными таинственными системами по вражеским целям по нашей земле. Так, этой ночью был нанесен удар по объекту во временно оккупированном Мелитополе , который армия РФ пытается превратить в милитарный хаб. Выходит это у них плохо. Глава города Иван Федоров сообщил, что в результате ударов по базе оккупантов РФ потеряла около 200 человек и раненых везли в Крым. Кроме этого, вчера нанесли очень результативный удар по временно оккупированной Кадиевке , а именно – по гостинице, где обустроились вагнеровцы. Огненный "хлопок" так же посетил и Крым. 10 декабря взрывы произошли на трех авиабазах: на аэродроме Бельбек, военной авиачасти в Джанкое и на аэродроме Саки в Новофедоровке. Официальные украинские источники не комментировали удары по объектам в Крыму и других местах и чем именно нанесены атаки. Во всяком случае, здесь прежде всего важен результат, а он есть. Так же было во время недавних ударов по базе вражеских стратегических бомбардировщиков в Дягилево и Энгельсе в глубину более 600 км на вражескую территорию.

Военная помощь Украине от США и Марокко

А теперь немного подробностей об американской помощи Украине, о которой раньше не было известно. Начальник штаба ВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что Пентагон передал, а украинские военные стали эффективно использовать специальные имитаторы на поле боя. По его словам, это пример важности быстрых нестандартных подходов, изменяющих ситуацию в пользу Украины. Имитаторы – малые устройства с антеннами, которые полностью копируют работу РЛС ЗРК "Бук", С-300. Их невозможно отличить, поэтому российский истребитель или вертолет воспринимает работу имитаторов как настоящую угрозу и пытается обойти или уничтожить. Такие устройства дают обмануть врага, а затем уничтожить из засады. Еще одна подробность по военной помощи Украине поступила из Африки. Марокко передаст ВСУ комплектующие к Т-72. Это, кажется, единственная африканская страна-участник контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн". Она уже внесла вклад в победу над РФ. В целом сухопутные войска Марокко располагают почти 700 танками разных типов, из которых 40 единиц - Т-72 В и еще 60 машин этого типа находятся на хранении. Думаю, скоро речь пойдет о передаче и самих танков. В свое время украинские специалисты помогали Марокко поддерживать эти танки в боеспособном состоянии. Вот теперь это добро возвращается в Украину. Чем больше оружия, тем проще войску выбивать врага с нашей земли.

Ситуация на участке фронта Сватово – Кременная

Полковник запаса и эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк отметил, что на участке Сватово – Кременная и вообще севере Луганщины агрессор в конце ноября начал наступление и пытался остановить продвижение Сил обороны, в частности выбросить их за реку Гребец. Силы обороны продвинулись и перерезали шоссе Сватово - Кременная и сейчас угрожают группировке противника. РФ перекидывает резервные воинские части, в основном укомплектованные мобилизованными, то есть ни опыта, ни навыков. Они несут большие потери еще на этапах продвижения, ведь их поражает украинская артиллерия во время пребывания в плотных боевых порядках. Инициатива – за украинской стороной. Осознавая нарастание проблемы, враг за последние две недели перекинул сюда выведенные с Херсонского направления подразделения 76 дш и 106 пд дивизий. Общее руководство осуществляет штаб 20-й общевойсковой армии, которое пытается организовать управление из своего передового командного пункта в районе Старобельска через пункты 3-й, 18-й и 144-й дивизий, формирующих три тактические группы, пытающиеся остановить продвижение ВСУ. Несмотря на то, что это преимущественно атаки подразделений до роты, чтобы найти слабые места в обороне, потери РФ значительны: по оценкам России, за месяц - до 4 тыс. убитыми и порядка 9800 ранеными, пропавшими без вести. Украинские потери РФ оценили примерно в 1500 убитых и 4200 раненых и пропавших без вести. Виктор Кевлюк с ними не согласен. Если убитыми соотношение 1:3 более-менее реально, то по отношению к раненым - не адекватно, ведь ВСУ, в отличие от РФ, могут эвакуировать с поля боя раненых, в том числе тяжелых. РФ этого не делает. Средне и тяжело раненые остаются на поле боя, или выкручиваются сами, или умирают без медпомощи. РФ создала мощную группировку в районе Алчевска на случай прорыва нашей обороны между Бахмутом и Соледаром, чтобы вести одновременно большую массу войск. Группировка в районе Валуек - пункт постоянной дислокации одной из дивизий и сегодня скорее для демонстративных действий. Но в случае стремительного продвижения Украины вглубь Луганщины она вполне может нанести фланговый удар, однако будет иметь печальную судьбу, потому что подставит правый фланг и тыл под удар нашей группировки в Харьковской области. В частности, через территорию РФ. Российская оборона на участке Сватово – Кременная и дальше на север – это разрозненная сеть опорных пунктов отдельных очагов противника, которые не являются оборонным рубежом, где все организовано согласно единому плану и действия подразделений скоординированы. Из этого следует тактика РФ. Лучше искать счастья в наступлении, чем обороняться на неподготовленных позициях.

Тактика РФ на Бахмутском направлении

Долгое время РФ пыталась пробиться и обойти Бахмут южнее, юго-западнее, но получила ощутимые удары в районе Опытного и Ивангорода. Эти попытки к началу недели прекратились. Неожиданно для себя, но не для Объединенных сил враг перенес основные усилия к северу и пытается прорваться между Соледаром и Бахмутом. Тактика традиционна: артиллерийский налет, после этого в бой идут мобилизованные, которые до половины даже не добираются до рубежа огневого контакта, потому что их разносят артиллерией, повторный огневой налет по выявленным целям и в действие вступают штурмовые отряды, которые формируются, как во время боев за Лиман: частично ВДВ и ЧВК Вагнера. От ВДВ мало осталось. Выжившие наемники из ЧВК становятся командирами мобилизованной пехоты и ведут их в атаку по тому же маршруту. Говорить о высоком напряжении с позиции постоянного воздействия на наши войска можно, а с позиции масштабов операции – это от 6 до 15 атак подразделений величиной с роту, как правило, без усиления. Бронетехника РФ боится приближаться к позициям ВСУ, "джавелины", NLAW удерживают их на уважительной дистанции, но издалека Россия пытается поддерживать свои атаки. Получается так, потому что хорошо подготовленные рубежи и шансов на прорыв почти нет. Мы попробовали такую тактику на разных направлениях: противника нужно поражать в районе сосредоточения, где он – в плотных боевых порядках. Это первая волна. Вторая – следует использовать некачественное управление, то есть истребление командных пунктов окончательно раскоординирует действия противника. Следует продолжать удары по логистике, наращивать контрбатарейную борьбу. Для этого нужно использовать, зная приверженность артиллерии РФ к действиям на уменьшенных интервалах и уменьшающих управление дистанциях, кассетные боеприпасы, чтобы накрывать большую площадь одновременно. За неделю враг продвинулся на 800-1,5 тыс. м, что не является высоким темпом наступления. Он прекратил попытки продвинуться южнее Бахмута, застряв в Клещеевке. Попытки действовать на других участках – попытки нащупать слабые места в обороне, которых там нет. Сейчас обе стороны здесь достаточно истощены для масштабного наступления. Вероятнее всего, ближайшие месяцы события на Бахмутском направлении перейдут в позиционную оборону. Генштаб ВСУ вовремя и в должном количестве перекинул резервы. Попытки противника чего-то достичь в районе Авдеевки и Марьинки окончились ничем . Шансов развить успех нет. Переходить в наступление ВСУ – это увязнуть в городской агломерации, в частности что-то делать с Донецком. Сегодня для нас перспектив активных действий на направлении Донецка специалист не видит.

Динамика перемен на Запорожском направлении

Это очень интересный участок, где должны начаться определенные события. Российские армии не все одинаковы: некоторые содержат две дивизии и две бригады, а некоторые просто две бригады, которые потрепаны в предыдущих боях и мало что представляют. Российское командование понимает, что удержать фронт такой протяженности у него шансов нет, потому что нет оборонительных рубежей, положенных для физико-географических условий для нормальной обороны, 280 дней там перемещались военные колонны, не создавая ничего для остановки наступления. Противник опасается активных действий Украины в районе ЗАЭС. Происходят определенные сдвиги в районе Пологов, Гуляйполя. РФ осознала, что от линии столкновения лучше отойти за пределы артогня ВСУ и обустраиваться там. Есть информация, что Суровикин приказывает удержать выход к побережью и сухопутный коридор между Ростовской областью и Крымом. Это железнодорожная линия от Волновахи через Мелитополь в Крым. Где-то здесь линия фронта и будет проходить. Также РФ имеет опасения на направлении Угледар – Мариуполь. Рубежом Никольское, Новая Янисоль, Малая Янисоль, Кременевка, Привольное, Калиновка и Андреевка оборудуют мощный оборонительный рубеж. Туда перекинули гражданских подрядчиков из Крыма и Ростовской области.

Там частично работают мобилизованные, формально превращенные в строительные батальоны. Враг ощущает опасность прорыва Украины в Мариуполь, который сдержать не сможет. Такая атака совершенно разрушит и сухопутный коридор, и коммуникации между Крымом и группировкой войск. С учетом того, что однажды Крымский мост достали, видимо, достанут, пока полностью не разрушат. Следует иметь в виду, что большинство войск на Запорожье – росгвардия, а не обученная пехота. Это повторится ирпенская история, если мы там решим что-то сделать.

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