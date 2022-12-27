Вероятно, РФ опрокинула в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии России, - британская разведка

Об этом сообщает минобороны Великобритании.

"На севере элементы 1-й гвардейской танковой армии России, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь", – пишут в британской разведке.

Отмечают, что это формирование, вероятно, проводило обучение перед развертыванием. По словам ведомства, оно вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность.

Также разведка проинформировала о том, что за последние 48 часов боевые действия сосредотачиваются вблизи Сватового на Луганщине и вокруг Бахмутского направления на Донетчине.

"Россия продолжает частые мелкомасштабные нападения на эти территории, хотя мало территории перешло из рук в руки", - подчеркивают в сообщении.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 27 December 2022



Получите от UK government's response: https://t.co/tmY17jcQQk



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/zSgoRgPkUe — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 27, 2022

26 декабря британская разведка оценила эффективность оборонных позиций, которые россияне обустраивают на временно оккупированных территориях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb