Вероятно, РФ опрокинула в Беларусь части 1-й гвардейской танковой армии России, - британская разведка
Вероятно, Россия перебросила на обучение в Белоруссию части 1-й гвардейской танковой армии РФ
Об этом сообщает минобороны Великобритании.
"На севере элементы 1-й гвардейской танковой армии России, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь", – пишут в британской разведке.
Отмечают, что это формирование, вероятно, проводило обучение перед развертыванием. По словам ведомства, оно вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность.
Также разведка проинформировала о том, что за последние 48 часов боевые действия сосредотачиваются вблизи Сватового на Луганщине и вокруг Бахмутского направления на Донетчине.
"Россия продолжает частые мелкомасштабные нападения на эти территории, хотя мало территории перешло из рук в руки", - подчеркивают в сообщении.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 27 December 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 27, 2022
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- 26 декабря британская разведка оценила эффективность оборонных позиций, которые россияне обустраивают на временно оккупированных территориях.
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