Вероятно, РФ 14 января атаковала Киев баллистическими ракетами с северного направления, - спикер Воздушных сил ВСУ Игнат
В Воздушных силах ВСУ заявили, что в субботу, 14 января, россияне могли нанести ракетный удар по Киеву баллистическими ракетами с северного направления
Об этом Юрий Игнат заявил в комментарии 24 канала .
По его словам, вероятнее всего, эти ракеты летели по баллистической траектории и белой запущены с северного направления.
"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", - сказал Игнат.
Он уточнил, что по баллистической траектории также используют ракеты С-300, которыми в эти сутки россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Харькова.
"С-300 хоть и является зенитной, предназначенной для поражения воздушных целей, однако она может быть запрограммирована на полет за баллистической траекторией", - пояснил Игнат.
Он отметил, что специалисты изучат обломки и окончательно определят, какой тип ракет применил враг.
"Лучшее доказательство – обломок ракеты. Люди, знающие это дело, могут идентифицировать эти вещи. Тогда уже узнаем, какой именно это был тип ракеты", – отметил Игнат.
- 14 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву и попали в объект инфраструктуры, в области повреждено 18 частных домов.
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