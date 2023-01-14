Об этом Юрий Игнат заявил в комментарии 24 канала .

По его словам, вероятнее всего, эти ракеты летели по баллистической траектории и белой запущены с северного направления.

"Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", - сказал Игнат.

Он уточнил, что по баллистической траектории также используют ракеты С-300, которыми в эти сутки россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Харькова.

"С-300 хоть и является зенитной, предназначенной для поражения воздушных целей, однако она может быть запрограммирована на полет за баллистической траекторией", - пояснил Игнат.

Он отметил, что специалисты изучат обломки и окончательно определят, какой тип ракет применил враг.

"Лучшее доказательство – обломок ракеты. Люди, знающие это дело, могут идентифицировать эти вещи. Тогда уже узнаем, какой именно это был тип ракеты", – отметил Игнат.

14 января россияне нанесли ракетный удар по Киеву и попали в объект инфраструктуры, в области повреждено 18 частных домов.

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