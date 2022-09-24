Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вероятно может наступить момент, когда, если не все НАТО, то отдельные члены Альянса предложат Украине военную помощь еще более мощную, чем американские HIMARS. В частности речь идет об авиатехнике, ведь Польша, например, несколько месяцев назад выразила готовность передать Украине некоторые свои истребители. Также заместитель командующего ВМС Украины заявлял, что в планы Украины входит уничтожение Черноморского флота, правда без дальнейших подробностей", - отметил Брайза.

По его словам, Путин мог бы показательно использовать тактическое ядерное оружие, но это не принесло бы какой-либо большой военной пользы, поскольку украинские силы разбросаны по всей линии фронта.

"ВСУ не концентрируются большими группами, чтобы их можно было уничтожить тактическим ядерным оружием. И если бы Путин пошел на такой шаг, мы бы увидели неслыханные, сверхжесткие санкции со стороны объединенного мира, которые похоронили бы как российскую экономику, так и путинский режим. Он может пойти и по такому сценарию, но я думаю, что поначалу он просто попытается нас испугать", – добавил Брайза.

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