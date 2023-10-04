Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров
На Мелитопольском направлении оккупанты начали активно вывозить имущество из школ. Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть информация, что враг начал вывозить и эвакуировать все имущество из школ. Надеемся, что они готовятся к бегству, но сегодня рано об этом говорить", - заявил мэр Мелитополя.
Непосредственно вблизи Токмака идут сейчас самые большие бои, отметил Федоров. Госпитали переполнены, российских военных, которых везут с Запорожской линии фронта, уже некуда класть.
По словам Ивана Федорова, последние недели в Токмаке и Молочанске очень громко.
"В Токмаке ежедневно раздаются взрывы, сегодня не исключение. По меньшей мере, три взрыва прогремели утром. Сегодня всем жителям Токмака запретили выходить из домов, ни один магазин не работает", - рассказал Федоров.
- Также городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что кафиры в Токмаке начали вывозить семьи, закрывают учебные заведения и магазины.
- Напомним, 17 сентября разведка Великобритании сообщила , что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.
- На следующий день депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил , что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ. Там оккупанты начали эвакуацию российских спецслужб.
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