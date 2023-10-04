Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров
Эксклюзив

Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров

4 октября, 2023 среда
16:29
Война с Россией

На Мелитопольском направлении оккупанты начали активно вывозить имущество из школ. Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть информация, что враг начал вывозить и эвакуировать все имущество из школ. Надеемся, что они готовятся к бегству, но сегодня рано об этом говорить", - заявил мэр Мелитополя.

Непосредственно вблизи Токмака идут сейчас самые большие бои, отметил Федоров. Госпитали переполнены, российских военных, которых везут с Запорожской линии фронта, уже некуда класть.

По словам Ивана Федорова, последние недели в Токмаке и Молочанске очень громко.

"В Токмаке ежедневно раздаются взрывы, сегодня не исключение. По меньшей мере, три взрыва прогремели утром. Сегодня всем жителям Токмака запретили выходить из домов, ни один магазин не работает", - рассказал Федоров.

  • Также городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что кафиры в Токмаке начали вывозить семьи, закрывают учебные заведения и магазины.
  • Напомним, 17 сентября разведка Великобритании сообщила , что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области.
  • На следующий день депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил , что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ. Там оккупанты начали эвакуацию российских спецслужб.
Новости
Украина
Россия
Запорожье
Мелитополь
російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
наступление ВСУ
Читайте также:
Петер Сійярто
3 октября, 2023 вторник
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
Верховна Рада
2 октября, 2023 понедельник
Раде предлагают разрешить добровольную мобилизацию без возрастных ограничений
Тайсон Ф'юрі
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 октября
17:39
Работали на РФ, продавали оружие и детское порно: СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)
17:35
Эксклюзив
Разработка для третьей мировой: главред Defense Express Катков об угрозе российской ракеты с ядерным двигателем
17:31
Volkswagen
Укравтопром назвал 10 самых популярных моделей новых авто
17:23
Месси выбрал клуб для завершения карьеры
17:22
Обзор
бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113: технические характеристики и преимущества советских образцов
17:19
Польша в следующем году планирует отменить социальную помощь для украинских беженцев, - представитель правительства
17:09
Роман Бессмертный
Мир и Европа направляются сначала к континентальной войне, а затем и к глобальной, - Бессмертный
17:00
Правительство Норвегии увеличит оборонный бюджет на 2024 год с акцентом на помощь Украине
16:39
Netflix
Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов, - соучредитель FILM.UA Group
16:36
Сборная Украины потеряла Ярмоленко перед матчами квалификации Евро-2024
16:30
OPINION
Маск против Украины. Чего на самом деле хочет технологический гений
16:22
Греция заявила о готовности предоставить свои порты для экспорта украинского зерна
16:15
Эксклюзив
Слуга народа
После задержания мэра Сум власти в городе перешли в "Слуг народа", - журналистка Валевская
16:10
Стрельба полиции в Днепре: в крови спутницы погибшего, сидевшей за рулем, обнаружили алкоголь
16:01
Если союзники предоставят необходимые инструменты, украинцы завершат дело, - Сунак
15:59
Фиксируем российские волны дезинформации о способности Украины дальше побеждать, - Ермак
15:52
Украина нарастила объемы экспорта мяса по сравнению с 2022 годом
15:43
Футболист, проведший 51 матч за сборную Украины, теперь будет играть за любителей
15:32
Пресс-релиз
У Полтавского ГОКа новый финансовый директор
15:27
Интервью
Арестованные российские активы должны работать на Украину уже сейчас, не дожидаясь репараций, — военнослужащий Юрий Гудыменко
15:26
Эксклюзив
ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, оккупанты покинули ряд позиций, - Легион Свободы
15:23
Украинский десант высадился в Крыму и дал бой оккупантам, ГУР рассказало детали
15:19
В Запорожье прогремели взрывы. ПС предупреждали об угрозе баллистики
15:17
Обманывали воинов и волонтеров, которые хотели приобрести авто на фронт: 12 участникам организованной группы сообщили о подозрении в мошенничестве
15:14
Красный Крест призвал Беларусь уволить главу Шевцова из-за депортации детей из Украины
15:09
Глава МИД Франции посетила одну из подстанций Укрэнерго: подробности
15:08
"Шахтер" обыграл "Антверпен" в юношеской Лиге УЕФА
15:01
САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
15:00
НАПК проверяет заместителя Ермака Шурму на наличие конфликта интересов
14:40
На официальные ресурсы МВД вернули функцию уплаты штрафа
14:38
Китайская подлодка затонула в Желтом море: погибли 55 членов экипажа, - Daily Mail
14:30
OPINION
Богдан Данилишин
С начала широкомасштабной войны львиную долю кредитов банки выдали в поддержку сельскохозяйственного производства
14:27
Эксклюзив
Россияне готовятся к возможному уничтожению Крымского моста, - военный эксперт Черник
14:22
Новости компаний
Благотворительный сбор с розыгрышем iPhone 15 Pro на медицинские нужды 47-й ОМБр
14:19
Корабль "Циклон" и ракетоносители в Азовском море: ВМС Украины объяснили тактику флота РФ
14:14
Обновлено
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне вывели в Азовское море ракетоносители с потенциальным общим залпом 8 "калибров"
13:59
сирена
Директору департамента КМДА объявили подозрение в растрате почти 250 тыс. грн на системе оповещения
13:57
Эксклюзив
Алексей Арестович
Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович
13:53
Япония
Япония осудила визит депутата Сузуки в Россию
13:53
Россияне через ТОТ разворовывают средства под видом "свободной экономической зоны"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV