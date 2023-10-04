Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Еспресо".

"Есть информация, что враг начал вывозить и эвакуировать все имущество из школ. Надеемся, что они готовятся к бегству, но сегодня рано об этом говорить", - заявил мэр Мелитополя.

Непосредственно вблизи Токмака идут сейчас самые большие бои, отметил Федоров. Госпитали переполнены, российских военных, которых везут с Запорожской линии фронта, уже некуда класть.

По словам Ивана Федорова, последние недели в Токмаке и Молочанске очень громко.

"В Токмаке ежедневно раздаются взрывы, сегодня не исключение. По меньшей мере, три взрыва прогремели утром. Сегодня всем жителям Токмака запретили выходить из домов, ни один магазин не работает", - рассказал Федоров.